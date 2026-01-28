CCOO asegura que sólo tres ambulancias para servicios no asistenciales de las Pitiusas tiene camilla

Archivo - Imagen de recurso de ambulancias de Baleares - CAB - Archivo

IBIZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha asegurado este miércoles que actualmente en Ibiza y Formentera sólo hay tres ambulancias con camilla, dos en Ibiza y una en Formentera.

En un comunicado, CCOO ha recordado que la nueva flota de ambulancias incorporada recientemente ha supuesto una inversión aproximada de 56 millones de euros. Sin embargo, ésta cuenta únicamente con tres ambulancias con camilla, dos en Ibiza y una en Formentera.

Estas unidades no requieren el carnet de conducir tipo C. El resto de la flota ha tenido que ser adaptada mediante la eliminación de las rampas para poder circular. Cada una de estas rampas tiene un coste aproximado de 15.000 euros, lo que supone un importante gasto económico añadido y, a la vez, una pérdida evidente de funcionalidad del servicio, según ha lamentado el sindicato.

Como consecuencia de estas modificaciones, las ambulancias han quedado prácticamente convertidas en "vehículos similares a un taxi" ya que no disponen ni de camilla ni de rampa y presentan, además, un escalón lateral excesivamente alto, lo que dificulta el acceso a personas mayores o con movilidad reducida.

Han asegurado además tener constancia de que se están produciendo altas hospitalarias a las 22.30 horas, a pesar de haber sido solicitadas a las 09.00. Esta situación dicen que se repite con frecuencia debido a que sólo existen dos camillas disponibles.

Cuando coinciden servicios de consultas externas, rehabilitación o pacientes de diálisis que requieren camilla, las altas hospitalarias de planta quedan paralizadas hasta que se libera algún recurso, generando "demoras injustificadas y un perjuicio directo a los pacientes".

En lo que respecta a la plantilla, de los 41 trabajadores que conforman actualmente el servicio, 26 no disponen del carnet de conducir tipo C. Existe personal fijo que aún no ha podido obtener dicho carnet y hay personal eventual que ha obtenido el carnet para poder trabajar y que, aun así, no tiene garantizada la continuidad en el servicio.

"Consideramos especialmente grave que, tratándose de una empresa pública, se esté priorizando actualmente el requisito del conocimiento del catalán por delante de titulaciones profesionales esenciales como la de Técnico en Emergencias Sanitarias o el propio carnet C, imprescindible para el correcto funcionamiento del servicio de transporte sanitario programado", han criticado.

También han lamentado que, al disponerse únicamente de tres ambulancias con camilla para cubrir la totalidad del servicio programado en Ibiza y Formentera, la dotación es "claramente insuficiente" para las necesidades reales del territorio.