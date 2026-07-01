CCOO asesora a 600 personas migrantes durante el proceso de regularización

Archivo - Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asesorado a 600 personas migrantes en Baleares durante el proceso extraordinario de regularización, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó este martes 30 de junio.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el servicio ha consistido en ofrecer información, revisar documentación, resolver dudas y acompañar a los solicitantes durante la tramitación de los expedientes.

CCOO ha considerado que la elevada demanda registrada durante el proceso refleja la necesidad de esta medida y evidencia la situación de muchas personas que viven y trabajan en Baleares en condiciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad laboral.

Asimismo, el sindicato ha defendido que la regularización constituye una cuestión de "justicia social" que, además de beneficiar a las personas migrantes, contribuye a reducir la economía sumergida, combatir la explotación laboral, favorecer la igualdad de derechos y reforzar la cohesión social.

En este contexto, el secretario de Políticas Públicas de CCOO Baleares, Daniel Cámara, ha reclamado a las administraciones que doten a los servicios competentes de los recursos humanos y materiales necesarios para resolver los expedientes con agilidad y evitar demoras innecesarias.

Por último, el sindicato ha reiterado su compromiso de seguir ofreciendo información, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas migrantes y ha abogado por una sociedad "más inclusiva, cohesionada y basada en la igualdad de derechos y oportunidades, independientemente del origen de las personas".