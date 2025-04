CCOO considera "bienvenida la noticia de que no se crecerá en plazas" pero ve "insuficiente" el decreto turístico

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El reelegido secretario general de CCOO Baleares, José Luís García, ha considerado "bienvenida la noticia de que no se crecerá en plazas" pero ve "insuficiente" el decreto turístico que ha sido aprobado este viernes en Consell de Govern, después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y Vox.

García se ha pronunciado de este modo, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la clausura del XIII Congreso de CCOO Baleares, en las que ha considerado que "está bien intentar no crecer" pero "no basta". Pues, "en esta comunidad autónoma hay un problema más que evidente con la masificación turística, y hay que empezar a regular de otra manera esta cuestión".

En este sentido, el reelegido secretario general de CCOO Baleares ha dado la "bienvenida" a "la noticia de que no se crecerá en plazas", ya que una de las medidas del decreto turístico es la reactivación del intercambio de plazas turísticas sin que, según ha insistido en varias ocasiones el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, esto suponga crear nuevas plazas turísticas.

"Pero", ha añadido José Luís García, el sindicato entiende que "es insuficiente" en un momento como el actual, en el cual, ha recordado, "se acaba de empezar la temporada turística, y ya se habla de que habrá un cinco por ciento más de turistas en esta comunidad autónoma en abril". "Esto hay que pararlo de alguna manera", ha hecho hincapié, "al menos reduciendo oferta", ha apuntado.

Asimismo, preguntado por que el Consell de Govern haya aprobado el decreto turístico sin emplear el término contención, el reelegido secretario general de CCOO Baleares ha creído que ese "no es un buen mensaje". "Se debería hablar de contención, incluso se tendría que empezar a plantear, después ya se verá cómo, la palabra reducción", ha opinado.

Y es que, a su juicio, "no se pueden asumir estas cifras de visitantes y no hacer nada". "La sociedad balear ya no puede más, está saliendo a la calle, con manifestaciones", ha rememorado, señalando que "la masificación turística es uno de los principales problemas de esta comunidad autónoma", de modo que "se ha de tomar de manera más seria y no solo con contención, incluso empezando a poner sobre la mesa la palabra reducción", ha enfatizado.

Asimismo, García se ha referido a que el decreto contemple la prohibición de plazas de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares en el conjunto del archipiélago. "Entendemos que esto ha de ser así", ha manifestado, reivindicando que "las fincas han de ser para vivir, no solo para hacer negocio".

No obstante, y respecto las acusaciones cruzadas esta semana de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur), García ha defendido que el alquiler turístico es "una cuestión que se ha de regularizar, y se ha de vigilar, sobre todo la oferta ilegal, que hay que controlar, pero", ha apostillado, "lo que es legal, es legal", de modo que no se puede "poner el foco sobre la parte legal del vacacional y no sobre una parte mucho más mayoritaria", como es el sector hotelero, a la hora de buscar soluciones a otro de los principales problemas de esta comunidad autónoma, el acceso a la vivienda.

También, el reelegido secretario general de CCOO Baleares ha respondido a que, con la entrada en vigor del decreto turístico, una vez se publique en el BOIB, se levanta la moratoria de plazas de manera temporal a la espera de que los consells insulares fijen su techo de plazas. "Esto tendría que haberse hecho con mucha más reflexión colectiva" porque, ha recordado, esta moratoria de plazas "se puso para darse entre todos un tiempo de reflexión antes de tomar medidas, una reflexión que no se ha dado", ha lamentado.

"Por tanto, si no hay reflexión, las que se adopten serán medida aisladas y aquí hace falta una estrategia, que de momento no aparece", ha añadido, subrayando que "la moratoria de plazas no se tendría que haber tocado hasta que no hubiera esta reflexión".

Finalmente, preguntado porque este decreto turístico haya sido aprobado en Consell de Govern tras un acuerdo del Ejecutivo autonómico y Vox, García ha reiterado que, en su opinión, "todos los acuerdos con Vox son una anomalía, por que no tiene proyecto de país", de modo que "los pactos tendrían que venir de los dos principales partidos --Partido Popular y Partido Socialista--, que al final son los que tienen capacidad de gobierno, y esto tendría que ser a nivel estatal pero también aquí, a nivel comunidad autónoma", ha enfatizado el reelegido secretario general de CCOO Baleares.

Más cuando se está "afrontando una crisis arancelaria, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa", lo que debe de abordarse "con consensos amplios políticos, lo que no quiere decir pactar un programa, si no que hay situaciones en las que el país y las comunidades autónomas necesitan funcionar". Por lo que ha pedido a los principales partidos "ser más conscientes de lo que está en juego". "En una situación tan complicada y compleja como la actual, no deberían jugar al tacticismo, si no tener más acuerdos de país", ha dicho finalmente García.