CCOO cree que el nuevo convenio colectivo de los socorristas sienta las bases para la profesionalización del sector

Archivo - Socorrista - AYUNTAMIENTO SANT JOSEP - Archivo

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha valorado positivamente la firma del nuevo convenio colectivo de vigilancia acuática y socorrismo y ha considerado que el documento sienta las bases para la profesionalización del sector.

El sindicato, en un comunicado, ha destacado que el nuevo convenio también supone "un avance significativo" para la mejora de las condiciones laborales de los socorristas del archipiélago.

El pacto fue firmado el pasado martes tras más de cuatro meses de negociación y lo suscribieron tanto las patronales del sector como los sindicatos UGT, CGT y CCOO.

Desde CCOO han destacado que este nuevo convenio sienta las bases para la profesionalización del sector al incluir medidas que refuerzan el reconocimiento de la labor que desempeñan los profesionales de la vigilancia acuática y del socorrismo.

Se trata, ha subrayado la organización sindical, de un servicio "esencial" para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en una comunidad con una fuerte actividad turística como es Baleares.

El acuerdo supone "un paso adelante" en la ordenación del sector, la mejora de las condiciones laborales y la dignificación de la profesión, lo que repercutirá en una mayor estabilidad y calidad del empleo.