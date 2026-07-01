CCOO critica que las condiciones laborales de Son Reus sigan igual tras la alerta por riesgo biológico

CCOO critica el "deterioro" de las instalaciones de Son Reus y de riesgos biológicos para la plantilla. - CCOO BALEARES

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado públicamente este miércoles que las condiciones laborales en las instalaciones de descarga de residuos de Son Reus continúan sin mejorar casi tres meses después de la alerta por riesgo biológico del 9 de abril.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la sección de CCOO en Calidad Urbana de Emaya ha acusado a esta empresa y a Tirme de no haber corregido las deficiencias denunciadas y de priorizar, a su juicio, "la defensa de su imagen pública frente a la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla".

El sindicato ha recordado que la denuncia presentada en abril alertaba de diversas "deficiencias estructurales e higiénicas" en las instalaciones y ha sostenido que, desde entonces, ambas empresas se han limitado a emitir comunicados públicos sin adoptar medidas efectivas para corregir la situación.

Asimismo, ha asegurado que los delegados de prevención han realizado un seguimiento del estado de las instalaciones desde la presentación de la denuncia y sostienen que las condiciones de trabajo continúan siendo las mismas que motivaron la alerta por riesgo biológico.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado la constitución inmediata de una mesa de trabajo con Emaya y Tirme para acordar un calendario de actuaciones que permita corregir las deficiencias detectadas y garantizar unas condiciones laborales seguras para la plantilla.

CCOO ha advertido, además, de que si la situación no cambia estudiará intensificar el conflicto laboral y trasladará nueva documentación a la Inspección de Trabajo para exigir el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.