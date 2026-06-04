CCOO critica la falta de formación al profesorado en memoria democrática y ofrecerá cursos

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PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado la "falta de formación" a los profesores en memoria democrática por parte de la Conselleria de Educación y Universidades y, por ello, ofrecerá cursos en colaboración con centros educativos de Baleares.

Así lo ha explicado este miércoles el secretario general de CCOO Enseñanza Baleares, Mario Devis, durante una jornada sobre memoria democrática organizada por el sindicato en Palma, en la que también se ha presentado el cómic 'Revolución robada', del autor Luis Vivas.

Según ha señalado Devis, las formaciones se impulsarán con la colaboración de centros educativos con el objetivo de dar a conocer los contenidos de la legislación vigente en materia de memoria democrática y facilitar su aplicación en las aulas.

El responsable sindical ha considerado que la Conselleria no está ofreciendo formación específica sobre esta cuestión y ha defendido la necesidad de "compensar esta carencia" para garantizar que estos contenidos "puedan trabajarse en los centros".

La iniciativa forma parte de un proyecto educativo desarrollado por CCOO a partir del cómic 'Revolución robada', que aborda episodios relacionados con la Guerra Civil, la dictadura franquista y la represión. El sindicato ha elaborado materiales didácticos para trabajar estos contenidos de forma transversal en la ESO.

'LECCIONES ROBADAS'

El profesor de Historia Luis Vivas ha explicado que el proyecto surgió hace años en un instituto de Valencia con el objetivo de trabajar la historia del siglo XX a partir de los recuerdos y testimonios de familiares del alumnado.

La iniciativa derivó posteriormente en la publicación de varios libros, entre ellos una obra en la que antiguos alumnos investigaron episodios relacionados con la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la memoria democrática a través de entrevistas con expertos de distintos ámbitos.

Según ha explicado Vivas, el proyecto se ha transformado ahora en un cómic colectivo bajo el título 'Lecciones robadas. El cómic', con la participación de 39 artistas, entre guionistas, dibujantes y coloristas, procedentes de distintos puntos de España, así como de Francia y Argentina.

La publicación incorpora además un capítulo dedicado a la represión en Baleares a través de la figura de Aurora Picornell, una historia que no figuraba en las versiones anteriores del proyecto y que ha sido elaborada por un equipo de autores de Mallorca, Barcelona y Burgos.

El objetivo de la iniciativa es acercar la memoria democrática a los jóvenes mediante formatos más accesibles y contribuir a la transmisión de estos contenidos entre generaciones.