CCOO critica que Govern y patronal "criminalicen" a trabajadores y no promuevan un modelo con "empleos de calidad"

Archivo - Un trabajador en puerto de Ciutadella. - CAIB - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha recriminado que el Govern y los empresarios estén "demasiado ocupados" en construir un discurso de "criminalización" de los trabajadores al hablar de absentismo laboral y baja productividad, en lugar de impulsar un modelo productivo basado en "el alto valor añadido, la cualificación de las plantillas y los empleos de calidad".

De esta manera ha reaccionado la central sindical ante los datos del paro relativos al mes de mayo facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya que, a su modo de ver, se constata que Baleares cuenta "con más trabajadores precarios que el mes anterior".

En un comunicado, CCOO ha apuntado que el modelo de "masificación turística" que instaurado en el archipiélago "fomenta la situación de crisis en la que se vive".

"Baleares está destina a pasar una nueva temporada estival con personas trabajadoras explotadas por el sistema económico, con cargas de trabajo inasumibles y vendiendo los días de descanso por necesidad, al poner en riesgo la propia salud", han planteado.

Esto han señalado que provoca que "muchas personas decidan irse a otros lugares más amables a desarrollar su proyecto vital", por lo que han incidido en que "no es de recibo que una tierra en la que da cama y comida a millones de visitantes, sea incapaz de ofrecer lo más básico a sus trabajadores".

CCOO ha preguntado retóricamente cuándo llegarán las medidas de transformación económica, puesto que después de dos años de reflexión y propuestas en el Pacto de Sostenibilidad, "todavía no se ha puesto en marcha ninguna medida de transformación de la economía y la sociedad".

"Esta inacción y posicionamiento conservador, propicia que las dificultades se hagan cada vez más grandes, que cada vez los ricos se hagan más ricos y los trabajadores más pobres, además que no se prepara a Baleares para futuros cambios de ciclo económico", han argumentado.