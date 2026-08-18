CCOO denuncia condiciones "inhumanas" para más de 1.000 conductores en el área de espera del aeropuerto de Palma

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado públicamente las condiciones "deplorables e insalubres" que sufren diariamente más de 1.000 conductores de transporte discrecional, regular, vehículos de transporte con conductor (VTC) y taxis en el área de espera del aeropuerto de Palma.

La organización ha señalado directamente al director del aeropuerto, Tomás Melgar, así como a las patronales y empresas del sector, como "responsables" de una infraestructura que considera "deficiente" y que "vulnera los derechos laborales básicos".

En un comunicado, CCOO ha asegurado que la zona presenta "deficiencias críticas", entre ellas, un único baño por género para más de un millar de profesionales en rotación constante la 24 horas y que se limpia una sola vez al día.

También ha puesto el foco en las altas temperaturas de hasta 40 grados que soportan los trabajadores "bajo un techo inútil que los deja a la intemperie, sin aislamiento contra el sol de verano ni el frío invernal".

Desde al sindicato han criticado que las empresas prohíben encender los motores para ahorrar combustible, de modo que la única alternativa con climatización que tienen los trabajadores es la cantina, que "impone precios abusivos y dificulta la estancia a quien no consuma".

Con todo, han exigido a Aena y a las empresas la adecuación urgente de este espacio para "garantizar la salud y dignidad de un colectivo clave para el turismo balear".