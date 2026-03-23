CCOO denuncia "deficiencias significativas" en el mantenimiento de la Oficina Antiocupación de Palma

Trabjadores en el interior de la Oficina Integral de Vivienda y Anticupación de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las "deficiencias significativas" en el mantenimiento de la Oficina Integral de Vivienda y Anticoupación del Ayuntamiento de Palma y el consecuente riesgo que ello supone para los trabajadores.

El sindicato, en un comunicado, ha recordado que la oficina, ubicada en la plaza Santa Fe, estuvo cerrada durante un tiempo y se inauguró "de forma repentina sin estar en condiciones" a finales del pasado mes de mayo.

En junio se realizó una evaluación inicial de riesgos y un plan de actuación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales en la cual se detectaron "deficiencias significativas".

La organización sindical constató que estas carencias en las condiciones del local se mantenían, mientras que otras que existían no se mencionaban en el informe inicial.

Es por ello que se realizó una nueva comunicación de riesgo a finales de diciembre, que derivó en la elaboración de un nuevo informe de seguridad y salud por parte de prevención de riesgos a principios de enero.

En este nuevo documento, siempre según CCOO, se pone de relieve la ausencia de un contrato de mantenimiento que garantice una revisión periódica de las instalaciones y la limpieza del local, lo que no permite ejecutar las medidas urgentes indicadas en los anteriores informes.

El sindicato expuso el caso al Comité de Seguridad y Salud el pasado 30 de enero y reclamó a la administración que diera una respuesta a las personas que trabajan en el edificio. Al no recibir respuesta por parte de la administración, se interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo.