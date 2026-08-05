CCOO denuncia que los depósitos de residuos de Tirme están "desbordados" y pide medidas para evitar una "desgracia"

Archivo - Planta de Tirme. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Hábitat de CCOO Baleares ha denunciado públicamente que el depósito de residuos de Tirme están "desbordado" y ha exigido tanto a la empresa y como al Consell de Mallorca la puesta en marcha de medidas de prevención de riesgos "antes de que ocurra una desgracia".

El sindicato, en un comunicado, ha asegurado que de los seis fosos de residuos, uno está abierto para descargar y los otros cinco están "llenos hasta la bandera".

Eso, ha advertido CCOO, conlleva el riesgo de que los pilones de hormigón cedan y salgan las "montañas" de basura en un espacio por donde circulan los conductores de los camiones de la basura, con la consecuente posibilidad de que se produzcan accidentes.

También porque esto provocaría que los suelos estuvieran "resbaladizos" por el derrame de agua y aceites, además de los "olores nauseabundos" y las "colas interminables de camiones para descargar con más de 40 minutos de espera".

Todo ello, ha lamentado la organización sindical, ocurre semanas después de que se pusiera en marcha el proyecto piloto para trasladar los residuos de Eivissa a Mallorca.

CCOO ha exigido la "intervención inmediata" tanto de Tirme como del Consell de Mallorca para adoptar medidas de prevención de riesgos ante una situación "grave" que podría acabar en una "desgracia".