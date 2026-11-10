CCOO denuncia la "imposición unilateral y abusiva" de los servicios mínimos del IMAS para la huelga

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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado públicamente la "imposición unilateral y abusiva" de los servicios mínimos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para la huelga general, que afectan a los trabajadores de los servicios externalizados de protección de menores, atención a personas con discapacidad y acción e intervención social.

En un comunicado, el sindicato ha rechazado que en numerosos recursos se imponga el 100% del personal de atención directa. A su entender, una medida "desproporcionada" que "impide" el ejercicio efectivo del derecho a huelga.

Esta situación es "especialmente grave", han continuado, en los centros de día y servicios ocupaciones, que habitualmente están cerrados los fines de semana pero a los que el IMAS exige igualmente una cobertura total.

Desde CCOO han considerado una contradicción que pueda haber días ordinarios en que haya menos personal del que ahora se considera imprescindible.

"Si el IMAS considera imprescindible el 100% de las plantillas durante la huelga, ¿qué pasa cuando una trabajadora o trabajador está de baja, tiene un permiso reconocido o necesita ausentarse durante el resto del año?", han señalado. Asimismo, han reivindicado el derecho de los trabajadores a una vida digna, a salarios suficientes y a una vivienda digna. "No se puede exigir compromiso y responsabilidad mientras se les condena a la precariedad y se les impide ejercer un derecho fundamental", han criticado.

Con todo, han exigido al IMAS que garantice el respeto efectivo al derecho a huelga, así como una dotación suficiente de personal durante todo el año para cubrir las ausencias y las necesidades de los servicios.