CCOO se desmarca del incremento del plus de insularidad para los funcionarios estatales al considerarlo "insuficiente"

Archivo - Concentración de Insularidad Digna frente a oficina de la Administración General del Estado - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha decidido no firmar la propuesta de incremento del complemento de residencia para el personal de la administración general del Estado en Baleares al considerar que es "totalmente insuficiente y clasista".

El sindicato, en un comunicado, ha señalado que a pesar de valorar de forma positiva que se planteen aumentos sobre el papel, es "inasumible" refrendar un acuerdo que "no compensa en absoluto el brutal sobrecoste que supone vivir y trabajar" en el archipiélago.

La negativa a avalar el pacto viene además motivada por el "rechazo frontal" de la administración a incorporar cuatro ejes que, a su parecer, son "totalmente irrenunciables".

Entre ellos, la homogeneización de las cuantías a percibir independientemente de la categoría a la que pertenezca el personal público, dado que la insularidad y el elevado coste de la vida "afecta a todos por igual".

El "modelo clasista" acordado, según los datos del sindicato, supondrá que un funcionario del grupo AP recibirá en Mallorca 105,31 euros, mientras que un A1 recibirá 214,61 euros. En las islas de Menorca, Eivissa y Formentera, la brecha es "todavía más sangrante", oscilando entre los 263 euros y los 697 euros de un grupo A1.

Pese a apoyar la necesidad de que el incremento del plus tenga en cuenta la doble y triple insularidad de Menorca, Eivissa y Formentera, CCOO ha considerado que las cuantías que percibirán los funcionarios en Mallorca son "del todo insuficientes para paliar el precio de la vivienda y el coste de la vida".

La organización sindical también ha considerado necesario computar la antigüedad a efectos de trieno de permanencia en el territorio --algo que ya se reconoce en Canarias-- y crear un complemento para el subgrupo B tomando inicialmente la cuantía del subgrupo A2.

CCOO ha lamentado que la firma del acuerdo por parte de dos de los tres sindicatos mayoritarios pueda conducir a la "desmovilización" del personal, perdiendo la oportunidad de negociar unas cuantías que tengan "como base de mínimos" lo establecido por el Govern para sus trabajadores.