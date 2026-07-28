CCOO dice que la contratación estival de reparto en Correos ha caído casi un 55% en Baleares

Fachada de una oficina de Correos. Archivo. - EUROPA PRESS.

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado públicamente este martes que Correos ha reducido cerca de un 55% la contratación de verano en Baleares en comparación al verano del año anterior, algo que ha considerado "especialmente grave" por producirse en periodo estival y en un contexto de creciente carga laboral para las plantillas.

En un comunicado, el sindicato ha exigido la recuperación de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias. Además, ha señalado que los mayores recortes se han producido en las unidades de reparto de Palma y ha añadido que en algunas de ellas están quedando acumuladas cientos de notificaciones y miles de cartas y paquetes sin repartir porque la cobertura de vacaciones se encuentra "muy por debajo" de las necesidades del servicio, obligando a los empleados a asumir los sectores de los compañeros ausentes.

La reducción de la contratación también dicen que se ha traducido en las oficinas, con un 45% menos, y en los centros de tratamientos y clasificación, con un 35% menos. Por localidades, las "especialmente afectadas" son Campos, Sóller, Inca, Santa Ponsa, Marratxí, Manacor, Ciutadella, Palmanova, Cala Millor, Cala Rajada y Sa Pobla.

CCOO ha criticado que Correos pretendea "prestar más servicios con menos personas". "Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica", ha opinado.

El sindicato ha considerado que la empresa está utilizando conceptos como eficacia o productividad para justificar la reducción de efectivos, el incremento de la carga de trabajo y el deterioro del servicio postal público. Según han destacado, "el resultado es una sobrecarga cada vez mayor para la plantilla".

Finalmente, han explicado que es "contradictorio" que Correos haya presentado unos beneficios de 11,5 millones de euros en el Informe Anual 2025 cuando "quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla".