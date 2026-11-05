CCOO exige 504 contratos de refuerzo en Correos Baleares para el desarrollo de las elecciones generales

Archivo - Una caja con votos por correo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido al Gobierno central y al presidente de Correos, Pedro Saura, una ampliación de la contratación en Baleares hasta alcanzar los 504 efectivos de refuerzo para el correcto desarrollo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La organización sindical ha criticado este jueves en un comunicado que, a día de hoy, la empresa pública afronta este proceso con apenas 76 contratos de apoyo y una plantilla "debilitada" tras perder 186 puestos de trabajo en el archipiélago durante los últimos tres años.

En este sentido, señalan que el proceso electoral generará millones de envíos adicionales que coincidirán con el Black Friday y el inicio de la campaña navideña, lo que multiplicará la actividad en oficinas, centros de tratamiento automatizado y unidades de reparto.

Las elecciones generales, añaden, no generan únicamente un aumento del voto por correo, sino que activan una compleja operación postal de alcance nacional que afecta a toda la cadena de producción y distribución.

La remisión "masiva" de tarjetas censales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las notificaciones electorales, las solicitudes de voto por correo, la admisión y entrega de documentación electoral, y la recogida y custodia de los votos emitidos suponen millones de operaciones adicionales, sometidas además a plazos legales estrictos y a exigencias especiales de seguridad y trazabilidad.

El sindicato asegura que este incremento de actividad repercutirá directamente en las oficinas postales, que deberán atender las solicitudes, admitir los votos y gestionar una mayor afluencia de ciudadanos, así como en los centros de tratamiento automatizado (CTA), que asumirán volúmenes extraordinarios de clasificación y encaminamiento, y en las carterías y unidades de reparto, encargadas de distribuir las comunicaciones censales y electorales, y entregar la documentación del voto por correo.

"No se puede recortar plantilla durante años, dejar las unidades bajo mínimos y pretender después que el personal resuelva una campaña electoral de esta magnitud a base de sobrecargas, prolongaciones de jornada y esfuerzos extraordinarios", advierte el sindicato.

Por ello, reclaman que el refuerzo alcance toda la cadena postal, con contratación suficiente en oficinas, CTA, centros logísticos y unidades de distribución, cobertura íntegra de las ausencias, ampliación de jornada del personal a tiempo parcial que voluntariamente lo solicite y medidas organizativas que garanticen el cumplimiento de los plazos electorales, "sin deteriorar las condiciones laborales".