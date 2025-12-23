CCOO exige que el Pacto por la Sostenibilidad comience a abordar ya políticas transformadoras: "No haremos seguidismo"

El secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha exigido al Govern que se comience a actuar "desde ya" con políticas que sean troncales y transformadoras en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, al considerar que faltan "objetivos concretos y ritmo".

"Necesitamos que el pacto sea real, CCOO no jugará a hacer seguidismo de ningún Govern", ha advertido el secretario general del sindicato en las Islas, José Luis García, en una rueda de prensa para presentar la valoración de 2025 y avanzar sus propuestas y demandas para el próximo año.

Según ha expuesto, durante este año se ha continuado con la misma tendencia que en años anteriores, en que el mercado laboral muestra unas cifras positivas, con plena ocupación, pero que "no sirve para generar bienestar" a la clase trabajadora.

Así, García ha considerado prioritario que las políticas públicas pongan el acceso a la vivienda en el centro y que traten de compensar la diferencia entre los salarios y el poder adquisitivo.

Otra de las reclamaciones del sindicato de cara al próximo año es la transformación del modelo económico de las Islas, que se está llevando a cabo en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad impulsada por el Govern.

Sobre este mecanismo, el secretario general ha apuntado que desde el sindicato tienen la percepción de que no se avanza porque "no hay objetivos marcados". "Esto no quita que la acción de Govern tendría que ir orientada a los mismos objetivos", ha señalado, considerando que esto no es así y que las políticas públicas no van dirigidas a solucionar los problemas de la ciudadanía.

Así, ha sostenido que "o se abordan los problemas reales de la gente" o el sindicato "no podrá seguir trabajando". Por ello, desde CCOO exigirán, en primer lugar, unos objetivos bien definidos y, en segundo lugar, "ritmo".