CCOO pide que el crecimiento económico de Baleares se traduzca en mejores salarios

Archivo - Trabajador - CAIB-SONI MARTINEZ - Archivo

PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado este jueves que el crecimiento económico de Baleares se traduzca en mejoras salariales y laborales para los trabajadores de las Islas por lo que ha instado a las patronales a avanzar en la negociación colectiva para que la evolución positiva de la economía tenga un reflejo en sus condiciones de vida.

Según ha señalado el sindicato en un comunicado, aunque los datos de paro, afiliación y contratación publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social mantienen una "evolución positiva", muchas personas siguen teniendo dificultades para pagar el alquiler y vivir en condiciones dignas.

CCOO ha valorado el aumento de las contrataciones y de las afiliaciones a la Seguridad Social, así como el mantenimiento de la contratación indefinida, y ha considerado que el incremento de la llegada de turistas es también un indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas de Baleares.

No obstante, el sindicato ha insistido en que esos buenos datos deben traducirse en mejoras reales para la clase trabajadora y ha defendido la necesidad de avanzar en la negociación colectiva para garantizar salarios y condiciones laborales acordes con la evolución de la economía.

Asimismo, CCOO ha advertido de que la creciente dependencia de la economía balear del turismo genera una "debilidad estructural" que, a su juicio, "un día u otro pasará factura".

En este contexto, el sindicato ha reclamado a las patronales que se tomen "seriamente" las demandas planteadas en la negociación colectiva, en lugar de "criminalizar" a los trabajadores acusándolos de ser "poco productivos" o "absentistas". "Es imprescindible entender que, si la gente no vive bien aquí, sus empresas no tienen ningún sentido", ha concluido.