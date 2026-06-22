CCOO pide a Ferrocarril de Sóller iniciar la negociación del convenio colectivo tras el fallo del Supremo

Archivo - Turistas en la estación del tren de Sóller. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado a la empresa Ferrocarril de Sóller que comience la negociación del nuevo convenio colectivo, después de que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso de casación interpuesto por la empresa por la existencia de diferentes tablas salariales en la propia compañía.

La organización sindical ha criticado la postura de la empresa ferroviaria por presentar alegaciones a esta resolución judicial que hacía firme esta sentencia favorable a las reclamaciones de los empleados.

En un comunicado, CCOO ha explicado que se trataría de la tercera resolución judicial que respalda a una treintena de empleados que en 2023, denunciaron la aplicación de una doble escala salarial vigente desde 2002.

Esta forma de actuar habría generado un "profundo malestar" entre los trabajadores, ya que la plantilla continúa sin convenio colectivo actualizado y sin incrementos salariales, mientras el conflicto judicial se prolonga.

Los representantes de los trabajadores han recordado que la dirección de la empresa manifestó en varios comunicados a los trabajadores que "no iniciaría una negociación del convenio hasta que existiera una sentencia firme".

Los representantes de la plantilla han considerado que, una vez agotada la vía judicial y firme la sentencia, "no existiría justificación" para "retrasar su cumplimiento, ni la apertura de la negociación del convenio colectivo". Por ello, han instado a la dirección del Ferrocarril de Sóller a asumir de "inmediato" el fallo judicial e iniciar, "sin más demoras, unas negociaciones que los trabajadores llevan años esperando".