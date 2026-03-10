CCOO reclama el abono del convenio de ayuda a domicilio de Inca

Archivo - Acompañamiento personal. - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado este martes que se abone el convenio autonómico de ayuda a los 20 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de Inca.

En un comunicado, la organización sindical ha pedido igualmente que este abono se haga con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025.

El nuevo convenio autonómico de ayuda a domicilio se firmó y se publicó en el BOIB el 6 de noviembre de 2026, pero a los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de Inca no se les está aplicando ni el incremento salarial ni el convenio nuevo, sino que se les está aplicando el de 2014, según han apuntado.

El sindicato ha explicado que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Inca para regularizar la situación y se comprometieron a tener una reunión con la empresa. Dos semanas después, sin embargo, no se ha informado de ninguna novedad.

La organización ha reclamado que se concreten fechas de pago retroactivo de los atrasos, de un 2,8 por ciento desde el 1 de enero de 2025, para posteriormente aplicar los incrementos de 2026 retroactivos al 1 de enero, además del que se aplique el resto del articulado del convenio, la jornada de 37,5 horas con servicio a domicilio de 32,5 horas, los 22 días de vacaciones anuales, el pago del kilometraje de 0,28 euros por kilómetro retroactivo al 1 de enero de 2025 y las actualizaciones en la bolsa de horas para excesos de jornadas en un cómputo de cuatro meses.

CCOO ha señalado que se han realizado asambleas informativas sobre los incrementos del convenio y ha considerado "inadmisible" que a día de hoy no se hayan hecho efectivos ni haya un plan por parte del Ayuntamiento de Inca y de la empresa para hacerlo.