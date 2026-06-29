CCOO reclama más medios para Salvamento Marítimo en Baleares y la ejecución de la zona SAR del archipiélago

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PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado un refuerzo de los medios de Salvamento Marítimo en Baleares ante el aumento de la llegada de embarcaciones de migrantes y ha pedido la ejecución de la zona de búsqueda y salvamento (SAR) del archipiélago.

Según ha informado este lunes el sindicato en un comunicado, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) necesita renovar su flota y sus equipos, especialmente las embarcaciones Salvamar, además de incrementar los recursos materiales y humanos para hacer frente al aumento de la presión migratoria y a la sobrecarga de trabajo que se produce durante el periodo estival.

Asimismo, ha recordado que en 2025 llegaron a Baleares 7.295 personas en 400 embarcaciones a través de la ruta Argelia-Baleares, lo que supone un incremento del 27,3 por ciento respecto al año anterior.

El sindicato ha explicado que las embarcaciones interceptadas en la zona SAR de Baleares transportan, como media, unas 20 personas, lo que obliga a activar con mayor frecuencia los dispositivos de rescate y repercute en los periodos de descanso de las tripulaciones.

A ello, ha añadido, se suma el incremento del tráfico marítimo recreativo durante los meses de julio y agosto, lo que convierte a Baleares en una de las zonas con mayor número de operaciones de rescate coordinadas desde el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Palma y ejecutadas por las unidades de Salvamento Marítimo.

CCOO también ha recordado que la zona SAR española abarca una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y que el Centro de Coordinación de Salvamento de Palma coordina un amplio sector del Mediterráneo que comprende todo el archipiélago y limita con las zonas de salvamento de la Península, Argelia y Francia.

Además, ha considerado que la migración por vía marítima constituye ya "un problema estructural" que requiere un mayor compromiso de los Estados de la Unión Europea y ha defendido que las personas migrantes "deben estar en el centro de la respuesta".

Por todo ello, ha reclamado a Sasemar que adopte políticas "proactivas" para reforzar el servicio y mejorar las condiciones de trabajo del personal encargado de los rescates, tanto desde el punto de vista físico y de la salud mental, como de las condiciones laborales e higiénicas.