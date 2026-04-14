CCOO reclama que el plus de difícil cobertura se extienda a todos los trabajadores del transporte sanitario de Baleares

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PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado que el plus de difícil cobertura se extienda a todos los trabajadores del transporte sanitario en Baleares.

El sindicato, en un comunicado, ha mostrado su preocupación ante la "falta de equidad" en la aplicación de este complemento, más después de tener conocimiento de la celebración de una reunión entre la administración y una organización sindical en relación con el mismo.

CCOO ha recriminado que el resto de sindicatos no hayan sido convocados ni informados del encuentro y ha defendido que este tipo de cuestiones se deben abordar "desde el diálogo social y la participación de todas las partes implicadas".

Asimismo, ha recordado que en 2023 se alcanzó un acuerdo verbal en Eivissa y Formentera en relación con el plus de difícil cobertura, el cual, a día de hoy, no ha sido formalizado ni se ha visto reflejado en las nóminas de los trabajadores.

Dicho acuerdo, además, excluía al personal del servicio no asistencial Gsaib, lo que a su parecer supone "una nueva muestra de desigualdad en la aplicación de este complemento".

En este sentido, CCOO ha sostenido que, atendiendo al actual contexto socioeconómico y al elevado coste de vida en Baleares, el plus de difícil cobertura debe hacerse extensivo a la totalidad del personal del transporte sanitario.

Además, ha añadido, debería hacerse con independencia del servicio que presten los trabajadores, ya sea urgencias, transporte programado, central de coordinación, locución, personal administrativo u otros.

La organización sindical ha recordado que la falta de profesionales ha obligado a la administración a adoptar medidas excepcionales como la financiación de carnés de camión para garantizar la operatividad del servicio.

Pese a ello, ha lamentado, siguen persistiendo las dificultades para cubrir la totalidad de las plazas necesarias. Por todo ello, CCOO ha instado a la administración a replantear esta medida "bajo criterios de igualdad" y garantizando "las mismas condiciones para todos los trabajadores del sector".