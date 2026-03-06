CCOO y UGT congregan a dos centenares de personas en Palma por el 8M: "Ante la violencia, resistencia"

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos CCOO y UGT han congregado a alrededor de dos centenares de personas en Palma para reclamar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Ha sido en una concentración convocada la mañana de este viernes en la céntrica plaza del Olivar con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará este próximo domingo.

Alrededor de dos centenares de personas, buena parte de ellas delegadas sindicales de las organizaciones convocantes, se han congregado con camisetas de color morado y diversas pancartas, entre ellas alguna con el lema 'No a la guerra'.

También han coreado consignas como 'Hoy no es fiesta, es día de protesta', 'Ante la violencia, resistencia', '¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo' o 'Viva la lucha de la mujer trabajadora'.

La secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT en Baleares, María José Cordero, ha defendido que la igualdad y el feminismo "son una cuestión de derechos humanos".

"No puede ser que siendo el 51% de la población, la mayoría, tengamos menos derechos en todos los ámbitos y en todas las edades. Sufrimos agresiones sexuales, violencia, asesinatos, maltrato; tenemos peores condiciones de trabajo, nos pagan menos, tenemos más paro, trabajos más precarios y más dificultad para conciliar", ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación.

Cordero ha reclamado a las administraciones públicas que se aseguren del cumplimiento de la ley y "den ejemplo" implementando los planes de igualdad en los diferentes sectores laborales "para alcanzar una igualdad real que no tenemos".

"Nos queda mucho por hacer, necesitamos más políticas públicas y más dignificación de los trabajos que normalmente hacemos las mujeres, como los de atención a la dependencia", ha zanjado.



La secretaria de Acción Sindical e Igualdad de CCOO en Baleares, Cati Ginard, ha puesto el foco en la "realidad insoportable" que representa, por ejemplo, que el 63% de los contratos temporales y parciales sean firmados por mujeres.

"No queda duda de que la desigualdad tiene cara de mujer en esta comunidad autónoma. Sufrimos una doble precariedad, cuando somos jóvenes por mucho que estudiemos no nos garantiza que cobremos lo mismo que nuestros compañeros y cuando en la vejez, tras años trabajando, nuestras pensiones son miserables comparadas con las de los hombres pese a hacer el mismo trabajo", ha señalado.

Ambas sindicalistas han llamado a participar en la manifestación convocada por el Moviment Feminista de Mallorca, que partirá a las 12.00 horas del domingo desde la plaza de Espanya de Palma.