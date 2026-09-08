CCOO y UGT reclaman a Cort aplicar las mejoras a las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas acordadas en 2025

Archivo - Concentración en plaza de Cort de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han advertido que las educadoras de las 'escoletes' privatizadas de Palma podrían retomar las movilizaciones, si no se resuelve la licitación de manera "inmediata" y se aplican las mejoras laborales pactadas con Cort en 2025.

De este modo, las organizaciones sindicales han resaltado que hace un año y medio que el Ayuntamiento de Palma asumió una serie de compromisos y la situación del colectivo continúa "estancada" y sin la aplicación de las mejoras laborales y salariales pactadas.

En una nota de prensa, han apuntado que, después de más de 40 días de huelga en 2025, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se comprometió que, como máximo, en febrero de 2026 la nueva licitación estaría en marcha para poder aplicar las mejoras acordadas, reducir la precariedad y mejorar el servicio, por lo que han incidido en que es septiembre y este compromiso "no se ha cumplido".

Los sindicatos han aclarado que "desconocen" el contenido del recurso que ha presentado una de las empresas licitadoras y, por lo tanto, no han entrado a valorar los argumentos, ni cuestionan su derecho a presentarlo.

Sin embargo, sí han reprochado que esta nueva situación vuelve a retrasar el inicio del nuevo contrato y, con el, la aplicación efectiva de todas las mejoras que las trabajadoras consiguieron.

"La máxima responsabilidad de que el proceso se lleve a cabo correctamente y dentro de los plazos corresponde a Cort. El problema no empieza ahora. Cort acumula meses de retrasos, errores y falta de compromiso con las trabajadoras, al incumplir su compromiso de tener la licitación en marcha el febrero de 2026", han señalado.

Estos retrasos, han mantenido que han supuesto siete meses más de "precariedad" y de "pérdidas económicas" para las trabajadoras. En el caso de las educadoras han cuantificado la pérdida en unos 500 euros mensuales.

Asimismo, han recordado que la regidora de Educación, Lourdes Roca, se comprometió a una compensación por las pérdidas provocadas por estos retrasos pero "tampoco ha cumplido este compromiso", puesto que han indicado que la cantidad comprometida es "muy inferior" a la cantidad que finalmente se ha recogido a la licitación. "Las trabajadoras no pueden pagar la falta de compromiso de Cort", han subrayado.

Por eso, las trabajadoras se preguntan si el Ayuntamiento de Palma ha puesto "realmente" todos los medios, recursos y diligencia necesarios para culminar esta licitación. Este es un "nuevo retraso" en un proceso que se ha alargado "demasiado" y que les "genera dudas" sobre el compromiso real del Consistorio y de Martínez.

"La nueva licitación no es solo un proceso administrativo. Es el punto de partida de un cambio de modelo en la Educación 0-3 en Baleares, conseguido gracias a la lucha y a la huelga de las trabajadoras. Un cambio que supone empezar a reconocer el 0-3 como lo que es, una etapa educativa, dignificar las condiciones laborales de las profesionales y apostar por una atención de más calidad a los niños", han planteado.

En ese sentido, han exigido a Cort que ponga "todos los medios, recursos y compromiso necesarios" para que el recurso se resuelva con la "máxima celeridad posible", ya que "no caben más retrasos".

Ante esta situación de "incumplimiento continuado", las representantes de las trabajadoras de CCOO y UGT manifiestan que "no pueden esperar indefinidamente" y podrían empezar las protestas en los próximos meses.