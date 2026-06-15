CCOO, UGT y STEI irán a la huelga en las 'escoletes' y las patronales critican que quieran disgregar negociaciones

Archivo - Concentración de las educadoras de las 'escoletes' por la jornada de huelga general en el sector. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y STEI han confirmado que las trabajadoras de las 'escoletes' están llamadas a secundar la huelga general convocada para este martes, mientras que las patronales han reprochado que pretendan separar las negociaciones de los convenios colectivos del sector de la educación concertada.

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la mesa de negociación del sector de la concertada que se ha celebrado este lunes en la sede de USO Baleares, para buscar un acuerdo para la mejora de las condiciones del personal y la equiparación salarial de las trabajadoras entre los centros integrados y los no integrados.

De este modo, los sindicatos convocantes de la movilización --UGT, CCOO y STEI-- han mostrado su desacuerdo a tratar las mejoras laborales del 0-3 en este foro, ya que entienden que la negociación del convenio del 0-3 debe ir por una vía y el resto de la concertada por otro.

Las patronales no comparten esta postura ya que defienden que sería necesario llegar a un acuerdo de equiparación para toda la educación obligatoria concertada.

Tras constatar que se ha llegado a este punto de desacuerdo, los sindicatos UGT, CCOO y STEI han abandonado la mesa de negociación pero los sindicatos USO y FSIE --mayoritarios en el sector-- han continuado con la negociación, junto con la patronal Ceceib, Escola Catòlica de Balears y Feipimeb.