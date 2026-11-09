CCOO y UGT ven "insuficientes" los 125 millones en ayudas del Govern y critican que no incluye partidas para empleados

Archivo - Imagen de archivo de unos trabajadores - JCYL - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han criticado que el plan de 125 millones de euros en ayudas del Govern no incluye partidas directas para los trabajadores y, por lo tanto, han sostenido que las medidas presentadas son "insuficientes".

La secretaria de Modelo Económico y Ocupación de CCOO en Baleares, Maria Àngels Aguiló, tras una reunión con el Govern y el sector empresarial para analizar el impacto de la crisis de Oriente Medio, ha considerado necesario que las ayudas propuestas "no se pierdan por el camino" y vayan directas a las personas trabajadoras, que son la "masa social" de la ciudadanía.

Aguiló, en declaraciones a los medios de comunicación, ha exigido que se garantice el transporte público gratuito en el archipiélago para el año 2027, independientemente de la financiación que aporte el Gobierno central.

Por su parte, la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT en Baleares, María José Cordero, ha advertido que la crisis en Oriente Medio agrava la situación en el archipiélago y que las medidas que se han presentado son "insuficientes".

"El problema está en pagar el alquiler y llegar a fin de mes. Nos faltan medidas que lleguen a las familias diariamente", ha insistido. Cordero ha vaticinado que el sistema comercial "colapsará" si la sociedad no se puede permitir gastar dinero.