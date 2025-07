Un centenar de personas se concentran en Algaida en defensa de los docentes y frente a los "ataques intolerables" de Vox

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se han concentrado la tarde de este miércoles en defensa de los docentes del CEIP Pare Bartomeu Pou d'Algaida y en contra de los "ataques intolerables" de Vox.

A la concentración han asistido la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández; el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; la portavoz de MÉS Algaida, Margalida Puigserver, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Algadia, Pina y Randa, Joan Janer, para trasladar su apoyo a los docentes.

Asimismo, según han señalado MÉS y PSIB en una nota de prensa, han asistido en respuesta a la llamada que se ha hecho desde diferentes ámbitos educativos en defensa de la educación pública libre y en catalán.

Igualmente, han rechazado los "ataques intolerables" de Vox "contra la honorabilidad" de los profesionales educadores del CEIP Pare Bartomeu Pou, así como el "menosprecio" de los de Santiago Abascal por la educación en catalán y los docentes que lo defienden.

La secretaria general de FSM ha remarcado la defensa de toda la comunidad educativa de Algaida ante los "ataques sufridos" y ha responsabilizado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al PP de "haber convertido la lengua y la educación públicas en monedas de cambio par que ella pueda mantener su silla en el Consolat de Mar".

"En esta concentración no estamos todos, faltan los representantes del PP de Algaida y también el conseller de Educación que ya sabemos que no vendrá, porque trabaja para Vox y no para la comunidad educativa", ha criticado Fernández.

En este sentido, ha aprovechado para reafirmar el rechazo de los socialistas al plan de libre elección de lengua y a la inversión de 21 millones de euros para el mismo contemplada en los presupuestos autonómicos. "Prefieren ceder a Vox y dotar la segregación lingüística en las aulas", ha lamentado.

Desde MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ha cargado también contra el Ejecutivo de Prohens al considerar que "la extrema derecha se dedica a señalar al colectivo docente y que el PP y el Govern con su silencio son cómplices".

El coordinador general ha trasladado el apoyo de su formación a los docentes y a sus reivindicaciones. "El Govern de la mano de Vox busca desmantelar la enseñanza pública y arrinconar la lengua catalana, desde MÉS per Mallorca seguiremos trabajando por una escuela pública de calidad y catalán y por los derechos laborales y profesionales de los docentes", ha señalado.

En esta línea, ha destacado que el colectivo docente ha demostrado que "si damos los recursos necesarios y dejamos trabajar con libertad hacen un trabajo extraordinario".

Por su parte, el secretario general de los socialistas en Algaida ha lamentado los "ataques" de Vox a los docentes del CEIP por utilizar, según ellos, las instalaciones del centro educativo por fines políticos.

La formación ha trasladado su apoyo "con contundencia" a todos los docentes del centro y el rechazado al acuerdo entre PP y Vox que, a su parecer, "supone un retroceso en derechos y valores democráticos". "Un pacto que quedará en la historia como el pacto de la vergüenza", ha dicho Janer.

En esta línea se ha pronunciado la portavoz de los ecosoberanistas en el municipio, quien ha incidido en que el CEIP Pare Bartomeu Pou ha sido "señalado por la extrema derecha" y "desgraciadamente el PP y el Govern callan, por tanto son cómplices".

"Estamos orgullosos de los docentes de la escuela pública de nuestro municipio, el equipo docente demuestra cada día que hacen un trabajo de una calidad extraordinaria, desde la profesionalidad y la estima hacia la profesión de maestro", ha defendido.

La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, ha asistido también al acto de lectura del manifiesto, entre otros representantes del PSIB y de MÉS per Mallorca.