Un centenar de productores de Baleares participan en una jornada para aprender a implantar el logo de 'Producto Local'

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de productores de Baleares han participado en una jornada organizada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para aprender a implantar el logotipo de 'Producto Local' creado por el Govern.

Los cursos se han llevado a cabo entre el martes y este jueves y en ellos han participado productores agrarios, pesqueros y forestales, así como operadores de la industria agroalimentaria, de la distribución alimentaria y de los comercios minoristas.

Todos ellos, ha informado la Conselleria en un comunicado, han podido resolver sus dudas sobre la implantación de este logotipo en su etiquetado.

El objetivo principal de esta campaña, ha explicado el conseller del ramo, Joan Simonet, "es que el producto local agroalimentario de Baleares tenga una identidad corporativa que facilite distinguirlo de otros".

"Se trata de una iniciativa que responde a una reivindicación histórica del sector primario, que pedía una identificación clara del producto local para ponerlo en valor y diferenciarlo del resto", ha subrayado.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha valorado de manera "muy positiva" la acogida que han tenido estas jornadas entre los productores. "Son muy proactivos y están decididos a implantar el logotipo en las etiquetas de sus productos", ha celebrado.

El manual de uso del logotipo de producto local ya se puede consultar en el micrositio de producto local del Govern y recoge dos tipos de logotipos.

Por un lado, uno genérico para identificar todo lo que sea producto local y, por otro, otro tipo que permite diferenciar la utilización de variedades locales y si el producto es 100% de origen local.