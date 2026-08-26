Centenares de personas llenan un Born sin terrazas en el último 'sopar a la fresca' de este verano - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han participado este miércoles en el último 'sopar a la fresca' de este verano organizado por el colectivo ciudadano Brunzzit, que se ha celebrado en un paseo del Born atípico, tras la orden de la Policía Nacional de retirar las terrazas.

Sobre las 19.00 horas los restaurantes y bares han retirado el mobiliario y, pasadas las 20.00 horas, los palmesanos han comenzado a llenar el paseo para celebrar la cena.

Para esta ocasión, no se han desplegado mesas ni sillas para el 'sopar a la fresca' sino que se han utilizado los bancos del Born. Familias, jóvenes y personas mayores han llevado sus sillas, mesas y pareos, que han extendido a lo largo del paseo.

Además, se han colocado carteles en los que se podía leer 'El turisme ens ofega', 'Born to be alive', 'Pijos y skaters: tornau a ocupar es Born' y 'Menys terrasses, més veïnes'.

Brunzzit lleva los dos últimos veranos organizado 'sopars a la fresca' semanales en diferentes lugares emblemáticos de Palma para reivindicar que las plazas sean para los residentes y para "visibilizar el malestar de vivir en una sociedad turistizada".

"Si lo recordáis, en Palma había un paseo que era más que ello. Allí donde nuestras abuelas y abuelos festejaban, una zona de paseo familiar para aquellas personas que habitaban Palma y un lugar de reunión para muchos jóvenes de Ciutat. Actualmente se ha convertido en una zona cubierta de terrazas. Ni más ni menos que 130 metros cuadrados empleados para sillas y mesas destinadas a un cliente que puede pagar unos precios desorbitados para el bolsillo medio de un trabajador de Mallorca", ha expuesto el colectivo en redes sociales.

BORN SIN TERRAZAS

La decisión de retirar las terrazas del la ha tomado la Policía Nacional. Según ha señalado el Ayuntamiento de Palma este miércoles, se trata de una "medida preventiva" de seguridad comunicada por la Policía ante la celebración del evento, que ha sido autorizado por la Delegación del Gobierno en Baleares.

En la comunicación policial se justifica la necesidad "imprescindible y determinante" de retirar todo el mobiliario urbano no fijo de los establecimientos de hostelería del Born "a fin de garantizar la seguridad integral, mitigar riesgos de alteración al orden público y prevenir la comisión de posibles actos vandálicos o disturbios".

La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional considera que esto podría suceder "atendiendo a los precedentes registrados el pasado 26 de julio", aludiendo a las cargas policiales que sucedieron al finalizar la multitudinaria manifestación contra la masificación turística convocada por 'Menys Turisme, Més Vida'.

De su lado, Brunzzit ha rechazado las sospechas de la Policía Nacional acerca de la posibilidad de que se produzcan "actos vandálicos o disturbios" durante el evento.

El colectivo, en un mensaje publicado en sus redes sociales, ha recordado que todos los 'sopars a la fresca' celebrados hasta el momento han transcurrido "sin disputas ni ningún tipo de violencia".

También se ha opuesto a la medida el presidente de CAEB Restauración Mallorca y propietario de un restaurante en el Born, Juanmi Ferrer, quien ha alertado de los perjuicios económicos para los locales, que en total podría rondar los 20.000 o 30.000 euros.

En declaraciones a Europa Press, Ferrer ha lamentado la decisión asegurando que la celebración de la iniciativa popular es completamente compatible con el mantenimiento de las terrazas y la actividad de los establecimientos.

Ferrer, además, se ha mostrado convencido de que no iba a haber ningún tipo de incidente y que en ningún caso los asistentes a la cena popular iban a acometer ningún comportamiento incívico ni actitudes contra los clientes de las terrazas.