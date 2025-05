CCOO y UGT reivindican la importancia de la unidad sindical, política y con los movimientos sociales

PALMA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas se han manifestado este 1 de mayo, Día del Trabajador, en Palma para reivindicar, entre otras cuestiones, subidas salariales que permitan compensar el elevado coste de la vida en Baleares y reclamar la reducción de la jornada laboral.

La protesta convocada por CCOO y UGT ha partido de la Plaza España a las 11.30 horas con el lema 'Proteger lo conquistado, ganar el futuro', entre proclamas de "explotadores", "sueldos dignos ya" y "sin seguridad, terrorismo empresarial".

La de este año ha sido una manifestación marcada también por la huelga de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma y la negociación del convenio colectivo de hostelería.

Antes de iniciar la marcha, el secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, y el de UGT Baleares, Pedro Homar, han reivindicado la reducción de la jornada laboral, que es "inexorable", así como el acceso a una vivienda digna.

También han resaltado que la situación en las Islas es "insostenible socialmente". Según García, aunque las cifras de ocupación son buenas y la economía crece, el empresariado es "muy resistente" a subidas salariales y que "no hay un reparto justo de los beneficios empresariales".

"El movimiento sindical tiene que estar a la vanguardia de estas reivindicaciones, junto con los movimientos sociales y, por tanto, necesitamos una unidad sindical", ha subrayado el secretario general de CCOO, agregando que la unidad tiene que ser también con los movimientos sociales.

Por las calles de la capital balear ha recorrido otra manifestación convocada por CNT bajo el lema 'Fer sindicalisme no és delicte'. Se han sumado a la marcha centenares de personas que han recorrido las calles de Palma desde la Plaza España hasta el paseo del Born.

También en Plaza España, el sindicato USO Baleares ha concentrado decenas de personas bajo el lema 'Más empleo, más salario, mejor vida' para reivindicar los derechos de los trabajadores.

"SUELDO DIGNO YA" PARA LAS TRABAJADORAS 0-3

Las trabajadoras de las 'escoletes' de gestión indirecta de Palma también han salido a las calles este 1 de mayo para reivindicar la equiparación salarial con las educadoras de los centros municipales de gestión directa.

Bajo lemas como "sueldo digno ya", "no somos profesionales de segunda" o "mi educadora me da herramientas para la vida, yo le doy voz en esta lucha", tanto trabajadoras como familias han seguido la marcha para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales.

Precisamente, el secretario general de CCOO se ha referido a la huelga de estas trabajadoras --iniciada este lunes-- como una de las luchas abiertas que enfrentan los trabajadores actualmente.

CONVENIO DE HOSTELERÍA

Otra de las luchas abiertas a las que se ha referido, en su discurso al finalizar la manifestación, es la del convenio colectivo de hostelería. A su parecer, la patronal "no tiene vergüenza" al proponer una subida salarial del 8,5 por ciento. "Se llevan unos beneficios empresariales que no se reparten", ha criticado.

Una oferta económica que los sindicatos rechazan "de plano" al considerarla "claramente casi insultante". Según apuntan, avanzar en el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral es "irrenunciable".

El secretario general de CCOO ha hecho hincapié en otras luchas abiertas, como la de los trabajadores del aeropuerto de Palma que "año tras año sufren una precarización de sus condiciones de trabajo" y, además, "ahora sufren la ignorancia de Aena".

También han mostrado su solidaridad con los trabajadores del servicio postal que "luchan por unos servicios públicos de calidad y condiciones dignas".

En referencia a la siniestralidad, ha advertido que Baleares es líder en este sentido. "Esto es lo que somos, esto es lo que es este modelo económico".

A su juicio, los problemas que sufren los trabajadores de las Islas son muy diferentes pero comparten un patrón: "ya sean empresas o administraciones lo único que pretenden es precarizar las condiciones de trabajo".

Una precariedad que, han alertado, no solo se encuentra en el ámbito laboral sino que "se ha metido en la sociedad" fruto del encarecimiento del coste de la vida y de la especulación inmobiliaria.

Con todo, han reivindicado la importancia de un movimiento sindical "unido para hacer frente al conjunto de precariedades", así como de una unión política y de la sociedad civil.

La marcha ha contado con la participación del PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos e Izquierda Unida, así como con organizaciones de la sociedad civil, como la plataforma 'Menys turisme, més vida'.