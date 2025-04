UGT y CCOO exigen abaratar el precio de la vivienda, reducir la jornada laboral y subir salarios de cara al 1 de mayo

Manifestaciones y concentraciones previstas en Mallorca, Menorca e Ibiza

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT y CCOO en Baleares han exigido medidas que abaraten el precio de la vivienda, una reducción de la jornada laboral y un incremento salarial de cara al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Así lo han expuesto la mañana de este martes en una rueda de prensa conjunta los secretarios generales de UGT, Pedro Homar, y de CCOO, José Luis García.

La movilización de este año llevará por lema 'Proteger lo conquistado, ganar el futuro', han indicado las organizaciones sindicales en sendos comunicados.

Las manifestaciones saldrán de la Plaza España de Palma a las 11.30 horas y de la Plaza de la Explanada de Maó a las 12.00 horas. En Ibiza se ha convocado una concentración en el Parque de la Paz a las 12.00 horas.

CONQUISTAS INSUFICIENTES

Homar ha puesto en valor las "conquistas sindicales" conseguidas a lo largo de los últimos años, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo. Estas han permitido, ha dicho, que en Baleares siete de cada diez contratos sean indefinidos y que se haya reducido la brecha salarial.

No obstante, ha considerado que estos avances "no son suficientes" en un contexto en el que el precio de la vivienda lleva una "deriva de descontrol" que aboca a que los hijos de los trabajadores se tengan que resignar a no poder emanciparse si no es compartiendo un piso o que la "riqueza más obscena" conviva en Ibiza con asentamientos de caravanas.

"La vivienda es un objeto de especulación desquiciada y no un derecho. Las instituciones están obligadas a garantizar este derecho. Ahora, comprar una vivienda o alquilarla no es diferente a especular en bolsa o a jugar al poker online", ha censurado Homar.

Es por ello que ha reclamado soluciones que "no sean ideológicas" y que estén consensuadas entre el Gobierno central y los autonómicos con el objetivo de "remar en la misma dirección".

Otro de los motivos por los que las conquistas alcanzadas son insuficientes, ha considerado el secretario general de UGT en Baleares, es que los beneficios del sector turístico "solo sirven para llenar los bolsillos de unos pocos".

"Toda esta actividad no tiene ninguna repercusión en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Baleares, ni siquiera de los propios trabajadores del sector, con cargas de trabajo cada vez mayores y dificultades insalvables para encontrar un lugar donde vivir y salarios descompensados respecto al nivel de vida", ha expuesto.

En esa línea, ha instado a los empresarios a acometer subidas salariales y a "transitar el camino de la reducción de la jornada laboral" para garantizar la conciliación laboral y aumentar el consumo. Con todo ello, ha defendido que este 1 de mayo existen "más motivos para manifestarse que para quedarse en casa".

EL "MOTOR DEL BIENESTAR"

García, por su parte, ha considerado que si el turismo es "el motor de nuestra economía", también debería serlo del "bienestar de las personas".

En un contexto de beneficios récord del sector, ha ahondado, desde CCOO han venido recriminando la negativa de la patronal a negociar mejoras salariales o la reducción de la jornada pese a la "falta estructural de personal y las dificultades para acceder a una vivienda".

"Es incomprensible que, con las calles llenas de turistas y los hoteles a pleno rendimiento, la patronal se niegue incluso a sentarse a hablar. La conflictividad será inevitable si no hay avances reales", ha advertido.

Las reivindicaciones sindicales, ha defendido, no solo buscan mejorar las condiciones de trabajo sino también las vidas de los trabajadores. "Queremos proyectos vitales dignos, salarios que permitan vivir y jornadas que permitan descansar", ha subrayado.

García también ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de repartir la riqueza generada y transformar el modelo económico. "No podemos seguir sosteniendo el éxito de unos pocos a costa de la precariedad de la mayoría. Por eso salimos a la calle este 1 de mayo", ha sentenciado.