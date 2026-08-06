CentreBit Eivissa consolida su actividad en el primer año con siete proyectos empresariales instalados. - CAIB

EIVISSA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CentreBit Eivissa, dependiente de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha consolidado su actividad durante su primer año de funcionamiento, desde su inauguración en abril de 2025, con la instalación de siete iniciativas empresariales y de emprendimiento y una programación continuada de jornadas y actividades dirigidas a impulsar la innovación, la digitalización y el desarrollo del tejido empresarial de la isla.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, en la actualidad el centro acoge a cinco empresas instaladas mediante el procedimiento ordinario y dos proyectos de emprendimiento dentro del programa Emprenbit. Además, se trabaja en la incorporación de nuevas iniciativas emprendedoras para continuar incrementando la ocupación del espacio.

Desde su puesta en marcha, el CentreBit Eivissa ha recibido 13 solicitudes de instalación por la vía ordinaria, de las que cinco han sido aprobadas y se encuentran actualmente instaladas. En el marco del programa Emprenbit se han realizado diversas entrevistas a proyectos emprendedores, de las que dos han culminado con su incorporación al centro.

Las cinco empresas instaladas mediante el procedimiento ordinario desarrollan su actividad en ámbitos estratégicos vinculados a la innovación y la tecnología.

Entre ellas se encuentran Sociex, especializada en la constitución digital de empresas y autónomos; Biluda Human Tech, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas y 'software' a medida; Regenera Natura, centrada en la sostenibilidad ambiental, la gestión forestal y el desarrollo de herramientas tecnológicas para la prevención de incendios; EivissAPP, especializada en el desarrollo de aplicaciones y soluciones informáticas para empresas, y BookinGuru, una plataforma tecnológica orientada a la digitalización del sector turístico y hotelero.

Por su parte, el programa Emprenbit acoge actualmente dos iniciativas emprendedoras, tales como Hub Expansion Lab - La Reserva Digital, un proyecto que combina realidad virtual, inteligencia artificial y conservación ambiental para desarrollar experiencias de turismo inmersivo sostenible, y WODira, una plataforma digital para la gestión integral de eventos deportivos.

Durante este primer año de actividad, el CentreBit Eivissa se ha consolidado también como punto de encuentro para la innovación y la transferencia de conocimiento mediante la organización y acogida de numerosas jornadas, presentaciones y acciones formativas dirigidas a empresas, personas emprendedoras y profesionales.

Entre las actividades desarrolladas destacan las presentaciones de las convocatorias Turboconvo 2025 y 2026; diversas jornadas sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios y a la automatización empresarial; la jornada de robótica aplicada a la empresa; la acogida de dos cursos del programa Ciberreg; la presentación de la Oficina Acelera Pyme; la presentación del primer proyecto incubado en el CentreBit Eivissa, La Reserva Digital; la presentación de la futura línea de préstamos participativos para startups impulsada por el Govern y una jornada informativa sobre los Proyectos Empresariales de Interés Estratégico (PEIE).

Además, acogió una jornada de emprendimiento de Emprenbit, la presentación del proyecto de difusión de estaciones meteorológicas en centros educativos y el posterior curso o la presentación del Colegio de Ingenieros Informáticos en la isla.

En el CentreBit Eivissa se celebró también la jornada Ciencia y Tecnología en Femenino, una iniciativa para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes. El centro educativo participante por Eivissa, Colegio Santíssima Trinitat, resultó ganador de la fase autonómica y obtuvo el segundo premio en la fase nacional.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado que el CentreBit Eivissa se ha consolidado en su primer año de funcionamiento como un espacio de referencia para la innovación y el emprendimiento tecnológico en la isla.

"Los datos de ocupación, el interés de nuevas empresas por instalarse y la actividad desarrollada durante estos meses demuestran que existe un ecosistema innovador con capacidad para generar valor añadido, diversificar la economía y crear oportunidades a través del conocimiento y la tecnología", ha afirmado.

Costa ha añadido que desde el Govern se continuará "impulsando infraestructuras y programas que faciliten el crecimiento de empresas innovadoras y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, porque la innovación y la digitalización son elementos clave para mejorar la competitividad de Baleares".

Por su parte, el delegado de la Fundació Bit en Eivissa, Dani Juan, ha señalado que el balance del primer año confirma que el CentreBit Eivissa ha logrado convertirse en un punto de encuentro para empresas, personas emprendedoras y entidades que trabajan por la innovación.

"Además de albergar proyectos empresariales, el centro ha acogido actividades formativas, jornadas de divulgación y encuentros de colaboración que contribuyen a fortalecer el ecosistema innovador de Eivissa", ha concluido.