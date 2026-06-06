Centro Balear de Ciberseguridad ofrece licencias gratuitas a empresas que soliciten auditoría antes del 12 de junio

Archivo - Ilustración de ciberseguridad. - FREEPIK. - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Centro Balear de Ciberseguridad, ofrece a las empresas e instituciones de las Islas licencias de software gratuitas al solicitar su auditoría de ciberseguridad antes del 12 de junio.

Según ha señalado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, esta auditoría les permite conocer su nivel de protección digital, detectar posibles vulnerabilidades y obtener recomendaciones prácticas para mejorar la seguridad de su organización.

A través de la herramienta de autodiagnóstico disponible en la web del Centro Balear de Ciberseguridad, las empresas pueden realizar una primera evaluación de su situación tecnológica de forma sencilla, online y sin necesidad de contar con conocimientos técnicos especializados.

Además, las empresas que soliciten la auditoría dentro de este plazo podrán acceder a licencias gratuitas de software, destinadas a facilitar la puesta en marcha de algunas de las medidas de mejora identificadas tras el diagnóstico.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA AUDITORÍA DE CIBERSEGURIDAD?

Mediante un breve cuestionario, las empresas pueden analizar aspectos clave de su actividad digital como la infraestructura tecnológica, incluyendo equipos, servidores y redes; el uso de herramientas digitales, como correo electrónico, aplicaciones de negocio o herramientas colaborativas; las conexiones y accesos remotos, y la gestión de la información, incluyendo datos sensibles, documentación interna y sistemas de almacenamiento.

Una vez completada la evaluación, la herramienta ofrece un resultado claro con recomendaciones adaptadas al nivel de madurez tecnológica de cada organización.

Estas orientaciones permiten priorizar riesgos, identificar áreas de mejora y avanzar hacia una gestión tecnológica más segura y resiliente.

ACOMPAÑAMIENTO EXPERTO

Además, el Centro Balear de Ciberseguridad pone a disposición de las empresas una ventanilla de asesoramiento desde la que pueden solicitar acompañamiento experto tanto para pedir las auditorías como para interpretar los resultados obtenidos y avanzar en la implementación de las recomendaciones.

De esta manera, las empresas del archipiélago no sólo pueden conocer su situación actual en materia de ciberseguridad, sino también contar con apoyo especializado y con recursos concretos para reforzar su protección digital.

La Conselleria ha subrayado que en un contexto en el que cualquier incidente tecnológico puede afectar a la continuidad de la actividad, la protección de la información y la confianza de clientes y proveedores, esta iniciativa busca facilitar a las empresas un primer paso práctico y accesible para anticiparse a los riesgos digitales.