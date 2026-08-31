El centro de FP Juníper Serra de Palma ofrecerá este curso una formación puntera en vehículos eléctricos. - CAIB

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro de formación profesional CIFP Juníper Serra de Palma ofrecerá este curso una formación puntera en vehículos eléctricos, que busca preparar a los profesionales ante la transformación que está experimentando el sector de la automoción y el transporte.

La formación ha sido presentada este lunes por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, junto con la directora del SOIB, María Luján Olivera, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Isabel Salas.

Al acto también han asistido el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, y representantes del sector del transporte en Baleares y del centro educativo donde se llevará a cabo la formación.

La iniciativa, promovida por la Conselleria de Educación y Universidades y financiada por el SOIB, se desarrollará en el CIFP Juníper Serra de Palma durante el curso académico 2026-2027.

Esta formación está especialmente dirigida a profesionales de talleres mecánicos y del sector del transporte, quienes podrán adquirir conocimientos específicos para trabajar con vehículos equipados con sistemas eléctricos de alto voltaje.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

El curso se centra especialmente en la prevención del riesgo eléctrico y en la manipulación segura de vehículos eléctricos e híbridos con sistemas de alto voltaje.

Durante la formación, los alumnos aprenderán, entre otras competencias, a desconectar estos sistemas, detectar posibles averías y manipular los diferentes componentes de forma segura.

COSTE Y DURACIÓN

El coste total de la iniciativa es de 15.444 euros. Durante el curso académico 2026-2027 se realizarán dos formaciones presenciales de 60 horas cada una, una durante el primer trimestre y otra durante el segundo. Cada grupo tendrá un máximo de 15 alumnos.

Para acceder al curso, los participantes deberán poseer una titulación de ESO o equivalente, una titulación de FP básica o de grado medio, un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, o haber superado una prueba oficial de acceso.

La Conselleria ha destacado que esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Govern por una formación profesional y por el empleo vinculado a las necesidades presentes y futuras del mercado laboral, al tiempo que se da cumplimiento a los objetivos del Plan de Empleo de Calidad de Baleares.

La nueva especialidad permite avanzar en áreas prioritarias como mejorar la cualificación de los trabajadores, dar respuesta a las necesidades de las empresas y acompañar la transición hacia una movilidad más sostenible.