El centro de salud de Can Misses registra afectaciones en las consultas por filtraciones de agua y rotura de tuberías

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes precipitaciones registradas en Ibiza este martes han causado afectaciones en atenciones previstas en el centro de salud de Can Misses, según ha explicado la Conselleria de Salud.

En este centro se han producido roturas de tuberías y filtraciones de agua, lo que ha afectado a consultas.

El resto de consultas en la actividad asistencial no se han visto alteradas, según la Conselleria.

En relación al Hospital Can Misses, la zona del laboratorio y de radioterapia se ha visto afectada por las lluvias, aunque la actividad asistencial no se ha visto alterada. El resto de edificios del complejo hospitalario no se ha visto afectado por el temporal.