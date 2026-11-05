Reunión del consejo de dirección del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) - CAIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros escolares de Baleares seguirán priorizando la distribución de fruta, hortalizas y leche de producción local durante el curso 2026-2027.

El consejo de dirección del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) ha aprobado este jueves la tramitación de una nueva licitación para el suministro de frutas y hortalizas y de leche a los centros educativos para el citado periodo.

Según la informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, la contratación mantiene los mecanismos para favorecer la presencia del producto local en este programa de distribución gratuita de alimentos y fomento de hábitos saludables entre los escolares.

La nueva licitación da continuidad al modelo aplicado el curso pasado, en el que el 59% de la fruta distribuida se produjo enel archipiélago. En concreto, de los 92.433 kilogramos repartidos, 54.580 fueron de fruta local. El suministro corrió a cargo de las empresas Agrover y Fruita Bona, adjudicatarias de los lotes.

"El programa combina la educación alimentaria con el conocimiento de los alimentos que se producen en Baleares. Los pliegos incorporan mínimos de compra de producto local y criterios que valoran una presencia mayor de estos alimentos, así como las cadenas cortas de distribución", ha explicado el conseller del ramo, Joan Simonet.

Las condiciones de la nueva contratación establecen que las empresas adjudicatarias deben destinar, como mínimo, un 10% del importe de compra de los alimentos a producto local y otro 10% a productos con certificación ecológica.

Además, los criterios de adjudicación otorgan puntuación a las ofertas que incluyan al menos el 15% de producto local, a las que alcancen ese mismo porcentaje de productos ecológicos y a las que incorporen cadenas cortas de distribución en los términos previstos en los pliegos.

En el caso de la fruta, también se valoran la diversidad de los productos y el número de entregas por alumno. En cuanto a la leche, se puntúa el suministro de leche fresca. De esta manera, la selección de las ofertas no se basa únicamente en el precio, sino que también incorpora criterios de calidad, ambientales y de distribución.

La contratación se divide en doce lotes, ocho de frutas y hortalizas y cuatro de leche y productos lácteos, con cobertura prevista en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. El programa se dirige al alumnado de segundo ciclo de educación infantil y de educación primaria de los centros adheridos y prevé entre tres y diez entregas por alumno y tipo de suministro, según la oferta adjudicada.

Para el programa del curso 2026-2027 se han reservado 667.186 euros, de los que 505.288 corresponden a fondos europeos Feaga y 161.898 a fondos propios de la administración autonómica.

Durante el curso 2025-2026, el programa de fruta llegó a 77.785 alumnos de 273 centros educativos de Mallorca y Menorca. Se distribuyeron albaricoques, fresas, mandarinas, nectarinas, zumo de naranja, naranjas y melocotones. Antes de abonar los importes correspondientes, el Fogaiba comprobó que las empresas adjudicatarias habían cumplido el compromiso de suministrar el porcentaje de producto local previsto.

El importe abonado fue de 384.149 euros, de los que 332.550 correspondieron al suministro de fruta y 51.598 a las medidas educativas de acompañamiento. La financiación procedió en un 87,9% del Feaga y en un 12,1% de la comunidad autónoma.

Los lotes de fruta de Eivissa y Formentera y los de leche quedaron desiertos por falta de licitadores. La nueva contratación vuelve a prever estos suministros para el curso 2026-2027.