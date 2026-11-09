Centros de FP de Baleares podrán solicitar hasta 10.000 euros para proyectos de emprendimiento con empresas

Imagen de recurso de un aula. - GVA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centros de Formación Profesional (FP) públicos de Baleares podrán solicitar ayudas de entre 2.000 y 5.000 euros por proyecto, hasta un máximo de 10.000 euros por centro, para participar en iniciativas de emprendimiento y colaboración con empresas durante el curso 2026-2027.

La Conselleria de Educación y Universidades ha explicado este lunes en un comunicado que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta este jueves.

La línea de ayudas establece dos modalidades diferenciadas en función de las actuaciones que los centros quieran desarrollar. La primera de ellas corresponde a los proyectos colaborativos que fomenten la cultura de la FP en la empresa y los modelos de excelencia.

Esta vía tiene como finalidad impulsar modelos de excelencia en la relación entre el tejido empresarial y los centros de FP, además de promover la creación de viveros de empresas y programas de emprendimiento vinculados directamente a los centros educativos.

Por su parte, la segunda modalidad engloba los proyectos colaborativos con asociaciones sectoriales de apoyo a pymes y micropymes. En este caso, la Conselleria busca promover proyectos de orientación y apoyo que faciliten la transferencia de la innovación entre los centros de FP y las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a los requisitos de participación, la primera modalidad exige la implicación de al menos dos centros educativos del archipiélago que impartan FP, uno de los cuales debe ser público, y de al menos una entidad colaboradora. En la segunda modalidad, deben participar, como mínimo, un centro público de FP y una pyme o micropymes.

La convocatoria cuenta con un crédito total de 150.000 euros. Los centros pueden solicitar una dotación económica de entre 2.000 y 5.000 euros por proyecto.

Los proyectos se pueden ejecutar entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027 y cada centro educativo puede presentar uno o varios proyectos, siempre que el importe total que se le asigne no supere los 10.000 euros.