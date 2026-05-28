El CEPA Sant Josep mantendrá la actividad en Cala de Bou y se trasladará en diciembre a las nuevas instalaciones

Reunión entre Vera y representantes de Sant Josep - CAIB

EIVISSA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El CEPA Sant Josep mantendrá la actividad en Cala de Bou y se trasladará a las nuevas instalaciones del SOIB a partir de diciembre, según ha anunciado este jueves la Conselleria de Educación y Universidades.

El conseller del ramo, Antoni Vera, y el director territorial de Educación en Pitiusas, Juan Álvarez, han abordado con responsables municipales la situación del CEPA Sant Josep en Cala de Bou y han acordado garantizar la continuidad del servicio en este núcleo con el objetivo de que los vecinos dispongan de una oferta formativa de personas adultas cercana.

En este sentido, se ha decidido que hasta el mes de diciembre el CEPA Sant Josep dispondrá de dos aulas externas en las instalaciones actuales de Cala de Bou. A partir de diciembre, estas aulas se trasladarán a las nuevas instalaciones del SOIB, actualmente en construcción y situadas cerca del centro actual. Este cambio se produce porque la formación pasará a formar parte del ámbito educativo, lo que permitirá disponer de los espacios adecuados para garantizar la continuidad y calidad de las aulas del CEPA.

Con este acuerdo, la Conselleria destaca que se refuerza el compromiso de garantizar una formación accesible y de proximidad para la ciudadanía de Cala de Bou y del conjunto del municipio de Sant Josep.

Durante la reunión, el conseller Vera y el alcalde de Sant Josep también han realizado un seguimiento del convenio suscrito entre ambas instituciones para la mejora de diversas infraestructuras educativas.

Este acuerdo prevé una inversión total de 455.374,88 euros destinada a actuaciones en los CEIP Sant Jordi, Can Guerxo, l'Urgell y ses Planes. Las intervenciones incluyen la instalación de toldos, la renovación del pavimento de los patios y la reforma de los baños.