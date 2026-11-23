Cerca de 140 personas hacen entrevistas de trabajo con Carrefour en una jornada de PalmaActiva - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha acogido este lunes una jornada de selección de personal en colaboración con Carregfour, en la que cerca de 140 personas han participado en entrevistas con los responsables de recursos humanos de la empresa.

Estas jornadas de selección, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa, facilitan el contacto directo entre personas que buscan trabajo y responsables de recursos humanos de empresas que necestan incorporar personal.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha subrayado que esta iniciativa se enmarca en el compromiso de PalmaActiva por fomentar la empleabilidad y facilitar la conexión directa entre empresas que buscan talento y personas en búsqueda de empleo.

En lo que va de año, PalmaActiva ha llevado a cabo 11 jornadas de selección, en las que más de 800 personas han particiapdo en entrevistas.