Cerca de 200 luchadores de aikido participarán en el primer Seminario Internacional Ciutat de Palma

Presentación del primer Seminario Internacional Ciutat de Palma de Aikido con el maestro Hayato Osawa Shihan. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo municipal Antoni Servera acogerá este fin de semana el primer Seminario Internacional Ciutat de Palma de Aikido, en el que se espera que participen alrededor de 200 personas.

El evento se ha presentado este viernes en el vestíbulo de Cort y contará con la participación del maestro japonés Hayato Osawa Shihan, 8º Dan, una de las figuras "más destacadas" del aikido a nivel mundial, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El director general de Deportes, David Salom, ha subrayado el "éxito" de la convocatoria y del privilegio que supone contar con la presencia del maestro, "un símbolo del vínculo cultural entre Palma y Japón".

Además, ha resaltado el "compromiso" del Ayuntamiento con la promoción del deporte y el apoyo a iniciativas como esta, que contribuyen a consolidar Palma como una ciudad "abierta" y sede de "grandes eventos".

Por su parte, el maestro del Club Aikido Mallorca y organizador del evento, Manolo García, ha agradecido la colaboración de Cort, a través del Instituto Municipal del Deporte (IME), por ayudar a "impulsar y dar visibilidad a los deportes minoritarios".

El gerente del IME, Miguel Ángel Bennàsar, también ha felicitado a la organización por la iniciativa y ha destacado que, para los apasionados del aikido, tener la oportunidad de compartir tatami con este referente constituye "una experiencia excepcional y profundamente enriquecedora".

Cabe señalar que Hayato Osawa Shihan es una figura de reconocido prestigio internacional y uno de los grandes referentes actuales de esta disciplina. Osawa ostenta el grado de 8º Dan y forma parte del cuadro de profesores del Hombu Dojo de Tokio, sede mundial del aikido. A lo largo de su trayectoria, ha impartido seminarios en los cinco continentes.