Cerca de 300 personas mayores participan en un encuentro del Grup Güell en Lluc - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 personas usuarias de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) de Llucmajor, Manacor, Avenida Argentina, Reina Sofía, Petra y Felanitx han participado este domingo en un nuevo encuentro de personas mayores en Lluc, organizado por el Grup Güell con la colaboración del Consell de Mallorca.

Al evento han asistido el presidente insular, Llorenç Galmés; el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez; y el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster.

Según ha destacado el Consell en una nota de prensa, la jornada ha comenzado con una misa en el santuario de Lluc y ha continuado con una comida de hermandad.

Esta actividad se enmarca en las iniciativas de promoción del envejecimiento activo y de fomento de la participación social que impulsa el IMAS a través de los CPAP.

Estos centros ofrecen actividades físicas, cognitivas, culturales y sociales dirigidas a personas mayores autónomas, con el objetivo de mantener su autonomía, reforzar las relaciones sociales y prevenir situaciones de soledad.

El presidente insular ha destacado que "las personas mayores son una prioridad para el Consell de Mallorca" y que encuentros como este "demuestran la importancia de seguir impulsando espacios de convivencia, participación y vida activa".

"Mallorca debe ser una isla que cuide y reconozca a las personas mayores, porque ha sido esta generación la que ha hecho posible buena parte del bienestar que hoy tenemos", ha dicho.

Por su parte, el presidente del IMAS ha remarcado que los Centros de Promoción de la Autonomía Personal "son mucho más que espacios de actividades; son puntos de encuentro, de apoyo y de acompañamiento que ayudan a las personas mayores a seguir siendo parte activa de su comunidad".

Sánchez ha subrayado también que desde el IMAS se seguirá trabajando para que las personas mayores dispongan de recursos "cercanos, útiles y adaptados a sus necesidades".

Durante esta semana, el Consell también ha participado y colaborado en diversos encuentros de personas mayores organizados por asociaciones de personas mayores de la Part Forana, con la presencia del presidente del Consell y del conseller de Presidencia.