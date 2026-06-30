Cerca de 770 niños en situación de vulnerabilidad de Baleares participarán en actividades de la Fundación "la Caixa"

Archivo - Un niño jugando a baloncesto - GVA - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa el programa CaixaProinfancia de la Fundación "la Caixa" impulsa un año más su oferta de actividades de verano dirigidas a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que, en Baleares, llegará a 767 menores.

Según ha destacado la fundación en un comunicado, entre junio y septiembre, más de 30.000 menores de toda España participarán gratuitamente en campamentos, colonias y centros abiertos organizados en colaboración con entidades sociales de todo el territorio.

"Las actividades de verano de CaixaProinfancia son mucho más que una propuesta de ocio: favorecen el desarrollo personal y social de niños, niñas y adolescentes con pocos recursos, ayudan a sus familias a conciliar y garantizan que la infancia pueda ejercer su derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del verano en igualdad de oportunidades", ha destacado el subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón.

Asimismo, la oferta de actividades de verano de CaixaProinfancia combina propuestas lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo.

A través del juego, la convivencia y la participación en grupo, los niños y adolescentes desarrollan competencias personales y sociales como la autoestima, la autonomía, la empatía o la capacidad de relacionarse con los demás, al tiempo que disfrutan de un verano enriquecedor y en igualdad de oportunidades.

Este año, el programa incorpora la actividad ¡Campamentos a Escena!, una propuesta formada por cinco dinámicas teatrales que culminan con la creación colectiva de una sencilla obra de teatro. A través de esta actividad se trabajan valores y competencias clave como la creatividad, la expresión emocional, la confianza, la cooperación y la cohesión social.