Cerca de un centenar de personas se vacunan contra la gripe en una jornada en el Parlament

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la jornada de vacunación contra la gripe en el Parlament
La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la jornada de vacunación contra la gripe en el Parlament - CAIB
Europa Press Baleares
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 16:31
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PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acogido este martes una jornada de vacunación contra la gripe, coincidiendo con el pleno, en la que se ha inmunizado a un total de 90 personas. Además, 51 personas han recibido la vacuna contra la covid-19.

La Conselleria de Salud ha llevado a cabo esta acción en la Cámara balear por segundo año consecutivo, según ha informado en una nota de prensa.

Así, un equipo formado por dos enfermeras y una técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI) de Atención Primaria se ha desplazado al Parlament a primera hora de la mañana para acercar la inmunización a diputados, consellers, asesores, periodistas y personal de la Cámara.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también se ha sumado a esta jornada para vacunarse y ha animado tanto a sus compañeros como a la ciudadanía en general a protegerse contra la gripe.

Este año, la campaña de vacunación se inició el 5 de octubre en las residencias para personas mayores, dependientes y con discapacidad, así como en las escuelas. El 19 de octubre se abrió al resto de la población.

La Conselleria ha recordado que la vacunación está abierta a toda la población y, especialmente, a las personas que pertenecen a colectivos de riesgo: personas de más de 60 años, mujeres embarazadas y puérperas no vacunadas durante la gestación, niños a partir de los seis meses y hasta los 11 años, enfermos crónicos y fumadores.

También se recomienda la vacunación al personal de servicios esenciales y a las personas potencialmente transmisoras del virus a personas de riesgo, como el personal sanitario y sociosanitario, cuidadores y convivientes; las plantillas de servicios públicos esenciales como bomberos, cuerpos de seguridad y protección civil; el personal docente; y los trabajadores que están expuestos directamente a aves y cerdos, tales como veterinarios, trabajadores de granjas o agentes medioambientales.

Las personas interesadas en inmunizarse deben pedir cita por medio de Espai Salut, llamando al 971 220 000 o presencialmente en su centro de salud. A todas las personas incluidas en los colectivos de riesgo se les ofrece la posibilidad de vacunarse cuando acuden a su centro de salud por cualquier otro motivo.

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