Cerrados los puerto de Ibiza y Mahón por el fuerte viento

IBIZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Ibiza está cerrado hasta nuevo aviso debido a las fuertes rachas de viento, según ha informado en redes sociales la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Por el momento, quedan cancelados todos los trayectos previstos desde o hacia estos puertos para este jueves.

La borrasca Nils está causando fuertes rachas de viento en Ibiza y Formentera.