El chárter náutico pide una reunión antes de valorar cambios normativos tras el accidente mortal de s'Estanyol

Una reunión de la Mesa Náutica de abril de 2026. - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (Apanib) ha solicitado la convocatoria de una reunión de la Mesa Náutica antes de valorar posibles cambios normativos a raíz del accidente que el martes se cobró la vida de un hombre de 69 años frente a la costa de s'Estanyol (Llucmajor).

La patronal, en un comunicado, ha expresado públicamente su "profundo pesar" por el accidente mortal y ha transmitido sus "sinceras condolencias" a los familiares, allegados y seres queridos de la víctima.

La prioridad del sector y de la sociedad en este momento, ha considerado, debe ser el "acompañamiento moral" al fallecido y a sus familiares y el "máximo respecto hacia su dolor". El mar, ha sostenido, "exige una responsabilidad colectiva que empieza por la empatía y la contención ante una pérdida humana".

Es por ello que, a su parecer, los empresarios del sector deben actuar "con máxima cautela, serenidad y altura institucional" y, por lo tanto, esperar a que se esclarezcan los hechos antes de "abrir debates sectoriales o realizar pronunciamientos prematuros sobre posibles cambios normativos".

"No es ético ni responsable aprovechar una tragedia reciente para reclamar demandas particulares ni instrumentalizar un suceso trágico como el ocurrido", han subrayado desde Apanib.

Es por ello, y con la intención de "trabajar con el debido rigor técnico y la información contrastada", que han solicitado formalmente a la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua la convocatoria urgente de la Mesa Naútica.

Ese, a su juicio, "es el marco adecuado para realizar un análisis serio de lo sucedido una vez se conozcan los datos oficiales y para adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para reforzar la prevención y evitar que sucesos tan lamentables vuelvan a repetirse en el futuro".

La patronal ha reiterado su "disposición y apoyo total" a las autoridades para cuanto sea preciso en el marco de la investigación, de la que se está encargando la Guardia Civil. También ha hecho un llamamiento "a la contención y a la unidad" y a priorizar "el respeto hacia la víctima y sus seres queridos".