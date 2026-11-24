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PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chef Koldo Royo pronunciará el pregón de la Festa de l'Estendard de 2026, que se llevará a cabo el martes 29 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma, en el transcurso de un acto institucional presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La Festa de l'Estendard contará con un amplio programa de actividades culturales, religiosas, institucionales y populares destinadas a conmemorar acontecimientos fundamentales de la historia de Palma y Mallorca, así como a poner en valor la memoria, la identidad y las tradiciones de la ciudad.

Cort ha detallado este martes en comunicado que la jornada del martes 29 de diciembre comenzará a las 12.00 horas con el homenaje a los funcionarios y trabajadores municipales que se han jubilado a lo largo de 2026.

Al día siguiente, miércoles 30, la basílica de Sant Miquel acogerá, a las 19.30 horas, el Cant de la Salve a la Mare de Déu de la Salut. A continuación, a las 20.00 horas, tendrá lugar en la plaza de Cort la tradicional ofrenda de coronas florales por parte de entidades, instituciones y del Ayuntamiento de Palma, en homenaje al rey Jaume I.

El jueves 31 de diciembre, los actos comenzarán a las 10.00 horas en la plaza de Cort con la colocación del Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca. Media hora más tarde, a las 10.30 horas, se celebrará una misa solemne en la Catedral.

UNA TRAYECTORIA LIGADA A LA GASTRONOMÍA DE PALMA

Koldo Royo (San Sebastián, 1958) ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en Mallorca, donde se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía palmesana. En 1984 se trasladó a la isla para ponerse al frente de los fogones del restaurante Porto Pi, que consiguió una estrella Michelin.

En 1989 abrió su propio establecimiento, el Restaurante Koldo Royo, en el Paseo Marítimo de Palma, que también fue distinguido con una estrella Michelin y mantuvo este reconocimiento durante dos décadas. Posteriormente, inició una nueva etapa con Aquiara Tapas&Catering, un proyecto que apostaba por las tapas de inspiración donostiarra.

Además de su trayectoria en los fogones, Royo ha desarrollado una importante labor de divulgación gastronómica a través de los medios de comunicación, las publicaciones digitales y las redes sociales. Entre sus iniciativas destaca la creación de 'A Fuego Lento', una revista gastronómica digital que puso en marcha en los años 90.

Asimismo, ha impulsado diferentes iniciativas de formación de nuevos profesionales, promoción de la cocina balear y también ha participado en diferentes proyectos culinarios.

Su prolongada vinculación con Palma y su contribución a la difusión de la cultura gastronómica le han convertido en una figura destacada y vinculada a la historia gastronómica de la ciudad.