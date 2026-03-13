El ciclo 'Primavera folk' arrancará el 28 de marzo con actividades para impulsar la cultura popular en Mallorca

El Consell de Mallorca presenta el ciclo ‘Primavera folk’. - CONSELL

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Primavera folk' comenzará el próximo 28 de marzo con una agenda de actividades para impulsar la cultura popular en Mallorca a través de la música, la tradición y la palabra.

Así lo ha anunciado este viernes el Consell de Mallorca en un comunicado en el que explica que, a través de la Fundación Mallorca Literaria, inicia la programación primaveral del ciclo, que continuará con los programas 'Primavera al Jardí' en Binissalem, y 'Versud' en Santanyí, Migjorn y otros pueblos de la isla.

El ciclo comenzará el sábado 28 con una experiencia inmersiva en la finca Bellver Ric de Manacor y estará dirigido por Antònia Aloy y Cati Eva Canyelles, quienes ofrecerán un taller bajo el título 'Som blat'.

Entre las actividades programadas destaca también la colaboración de Mallorca Literària en la celebración del Acampallengua 2026 en Manacor. El sábado 11 de abril tendrá lugar el concierto de Maria Jaume, que presentará 'Sant Domingo Forever', su nuevo trabajo en homenaje a su pueblo, Lloret, y, al día siguiente, la fundación colaborará con la organización de un 'Dinar de Cantaires', que añadirá canto y música al tradicional almuerzo de hermandad del encuentro juvenil.

El sábado 25 de abril tendrá lugar una jornada literaria en Sant Joan con la presentación del libro 'Un gat negre al jardí de Irene Zurrón' y un club de lectura abierto, además del espectáculo 'Recital de mentides' de Maria Montserrat, que se suma a las actividades programadas en Sant Joan con motivo de la celebración de Sant Jordi.

Durante el mes de abril, el Museu de la Paraula acogerá presentaciones y conferencias como la de Sebastià Barceló, 'Guingaia', 'Arxiu Oral de Mallorca: especial cant de sales', o la presentación del libro 'Cant i treball a Mallorca de Bàrbara Duran', con la presencia de la autora y de la especialista Caterina Valriu.

Uno de los espectáculos destacados del ciclo es la presentación del proyecto 'Aigua Ballant', del trío Qânât, que ofrecerá un concierto de fusión étnica del Mediterráneo y Asia Central en la iglesia de Consolació de Sant Joan el viernes 17 de abril.

Además, el equipo del Arxiu Oral de Mallorca hará una parada en Felanitx el Domingo de Pascua para grabar los 'cants de sales' y sumarlos al archivo recientemente estrenado en la web de Mallorca Oral.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que el 'Primavera folk' "refuerza el compromiso de la institución insular con la cultura popular y con la palabra viva de Mallorca".