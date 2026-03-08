Cientos de personas exigen justicia para las mujeres y niños "sometidos a una sociedad patriarcal" en Eivissa

Manifestación por el 8M en Eivissa. - EUROPA PRESS

EIVISSA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado en Eivissa para exigir justicia para las mujeres y niños ""sometidos a una sociedad patriarcal" y ante la especulación inmobiliaria que empuja a las víctimas de la violencia machista seguir conviviendo con sus agresores.

En la protesta, convocada este domingo por la Comissió 8M de la isla con motivo del Día Internacional de la Mujer, han participado alrededor de 150 manifestantes, según datos facilitados por la Policía Nacional.

Una boxeadora de etnia gitana ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que se ha advertido que la especulación inmobiliaria, además de "expulsar a los vecinos de sus barrios", también "condena a las mujeres a mantenerse en relaciones de violencia porque no tienen otra alternativa habitacional".

"El derecho a una vivienda digna también es feminismo", ha afirmado la representante de la Comissió 8M, reclamando justicia ante todo tipo de violencia machista y ante "la cultura de la impunidad y el silencio".

La mujer ha defendido que la justicia es "contar con un sistema público de protección que sea auténticamente efectiva, donde el fallo de una pulsera o del cálculo de distancias en una orden de alejamiento no ponga en riesgo la vida de ninguna mujer más".

La Comissió también ha reclamado una sanidad pública con perspectiva de género, el fin de la brecha salarial, un aumento de las pensiones "que condena a las mujeres a la desigualdad" y mayor atención para las trabajadoras de los sectores feminizados.

"En una Isla dedicada al turismo y los servicios, somos las mujeres quienes sostenemos la vida y la economía, a veces con sueldos bajos y en condiciones precarias", ha incidido.

El colectivo feminista, como colofón, ha afirmado que los derechos conseguidos no son negociables y serán defendidos "ante cualquier ataque".