Cierran una cavidad del mirador de sa Penya (Eivissa) utilizado para pernoctar

Reja instalada en el mirado de Sa Penya
Reja instalada en el mirado de Sa Penya - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 17:40
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EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha clausurado con rejas una cavidad existente en el mirador de Sa Penya que se limpió hace unos días junto a Sa Pedrera y la Casa Broner.

Según ha explicado el Consistorio ibicenco en un comunicado, esta cavidad, pese al evidente riesgo existente, era utilizada en ocasiones para pernoctar por alguna persona, y suponía, además del riesgo, un punto de acumulación de residuos.

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