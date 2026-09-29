Cierran una cavidad del mirador de sa Penya (Eivissa) utilizado para pernoctar

Reja instalada en el mirado de Sa Penya - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Eivissa ha clausurado con rejas una cavidad existente en el mirador de Sa Penya que se limpió hace unos días junto a Sa Pedrera y la Casa Broner.
Según ha explicado el Consistorio ibicenco en un comunicado, esta cavidad, pese al evidente riesgo existente, era utilizada en ocasiones para pernoctar por alguna persona, y suponía, además del riesgo, un punto de acumulación de residuos.