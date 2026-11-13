Cinco detenidos en un día por vender droga en Palma: en una reyerta, al cierre de las discotecas o durmiendo en un coche

Cinco detenidos en un día por vender cocaína, marihuana o éxtasis en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres en un mismo día por supuestamente vender drogas como cocaína, marihuana, tusi, éxtasis o hachís en Palma.

El primer arresto, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvo lugar la noche del viernes al sábado de la semana pasada.

Una patrulla fue alertada por el 091 de que se estaba produciendo una reyerta con armas blancas en el barrio de Els Hostalets. A su llegada, los agentes observaron un vehículo que estaba estacionado en doble fila con los intermitentes de emergencias encendidos.

En el exterior se encontraban tres hombres que coincidían con la descripción que los testigos habían facilitado de los participantes en la reyerta. Trataron de huir, pero fueron interceptados.

Al cachearles, a uno de ellos se le localizó en su chaqueta varias dosis de tusi, mientras que otro portaba dinero fragmentado. Dentro del vehículo había una mochila que contenía una bolsa con 70 gramos de tusi y más de 50 pastillas de éxtasis y para la disfunción eréctil.

Asimismo, los agentes localizaron un teléfono móvil de dudosa procedencia que intervinieron para averiguar quién es su propietario. Uno de los hombres, de origen colombiano, fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

El sábado por la mañana, después del cierre de los establecimientos de ocio nocturno del barrio de Santa Catalina, varios policías de paisano observaron a un hombre entregando droga a otro en un portal cerca de la avenida Argentina.

Los agentes pararon a ambos y, mientras el comprador llevaba una dosis de cocaína por la que fue propuesto para sanción, el vendedor llevaba consigo tusi, cocaína, pastillas para la disfunción eréctil y dinero en efectivo. El sospechoso, de origen argentino, fue detenido por un delito de tráfico de drogas.

Al mediodía, otros agentes de paisano que se encontraban en el barrio de Son Gotleu vieron a un hombre al que conocían por haberle detenido por tráfico de drogas en el pasado.

Al reconocer el coche camuflado de la Policía trató de huir, pero fue interceptado. Entre sus pertenencias llevaba 50 gramos de hachís y 250 euros en efectivo. El hombre, de origen argelino, fue arrestado por un delito contra la salud pública.

La madrugada siguiente, una patrulla paró al encontrar a un hombre dormido dentro de un coche que estaba aparcado en un vado. En su riñonera y en los compartimentos del coche encontraron envases de popper, varias dosis de tusi y cocaína y un porro de marihuana.

También se le localizaron paletillas para consumir sustancias estupefacientes y dinero en efectivo, fragmentado en diversos billetes. El hombre, de origen colombiano, fue detenido por un delito contra la salud pública.