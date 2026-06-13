Cinco detenidos por entrar a robar en una vivienda en Palma: fueron sorprendidos debajo de las camas

Cinco detenidos por entrar a robar en una vivienda en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres por supuestamente entrar a robar en una vivienda en el barrio palmesano de Son Dureta. Tres de ellos fueron sorprendidos por los agentes cuando estaban escondidos debajo de las camas.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada por el 091 de que varios hombres habían entrado en una vivienda, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Al llegar los agentes, un trabajador de la empresa de alarma y los propietarios explicaron que habían escuchado ruido en el interior y que uno de los asaltantes habría escapado.

En ese momento, los policías vieron a un hombre saltando por un balcón, por lo que accedieron al inmueble y retuvieron al presunto autor que estaba intentado huir.

Asimismo, al comprobar las habitaciones de la vivienda, los agentes localizaron a tres sospechosos escondidos debajo de las camas.

Por todo ello, los cuatro hombres, de origen marroquí, fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con fuerza, ya que habían fracturado marcos de la ventana y el sistema de alarmas.

Otra patrulla realizó batidas por las inmediaciones para tratar de localizar al hombre que había escapado y, en pocos minutos, le encontraron escondido entre diversos coches y llevaba varios objetos que habrían sido sustraídos en la vivienda.

Ante esto, también fue detenido por ser el presunto autor de un delito de robo con fuerza.