Cirer se compromete a "gestionar de la mejor manera" la migración pero descarga la responsabilidad en el Gobierno

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, se ha comprometido a "gestionar de la mejor manera" los flujos migratorios que llegan a Baleares pero ha descargado la responsabilidad del control de las fronteras en el Gobierno central.

Lo ha dicho este martes durante el pleno del Parlament después de que el diputado de Vox Sergio Rodríguez le preguntara por su compromiso para evitar el "efecto llamada" que, a su parecer, provoca que los migrantes se dirijan al archipiélago a bordo de pateras.

"La migración es uno de los retos de nuestro tiempo y no lo podemos afrontar desde la indiferencia. Estamos comprometidos con el bienestar, la seguridad de los ciudadanos y trabajamos para gestionar de la mejor manera los retos de la migración. Ese es mi compromiso, trabajar para hacer todo esto posible", ha apuntado Cirer.

No obstante, ha dicho no querer descargar de responsabilidades a quien tiene las competencias en materia migratoria y control de fronteras, el Gobierno. "Dependen de él de forma exclusiva y por ahora no hemos tenido mucha suerte, ya que solo ha centrado su política migratoria en el reparto de menores no acompañados", ha lamentado.

El reparto, ha ahondado, se ha hecho con "criterios variantes, poco claros y basados en seguir contentando a sus socios de Junts".

De cara a la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo viernes, Cirer se ha mostrado convencida que la líder del Govern, Marga Prohens, pondrá sobre la mesa la necesidad de trabajar en los países de origen, controlar las fronteras y reclamar la ayuda de la Unión Europea (UE).

También ha deseado que la previsible nueva secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, dado que es conocedora de la realidad de Baleares, adopte las medidas necesarias para hacer frente a esta problemática.